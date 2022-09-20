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當年赴日旅遊超猛「一日特攻」都誰在玩？網曝心酸真相

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為日本羽田機場。 圖／pakutaso
圖為日本羽田機場。 圖／pakutaso

近期日本國境逐步鬆綁，日前更傳出將開放自由行與對台免簽，讓許多人赴日旅遊的心情蠢蠢欲動，有鄉民就想起過去廉航盛行時代，常看到「一日特攻」玩日本，好奇是否要日旅老鳥等級或有錢人才能這樣玩，釣出網友透露「一日特攻」的真相。

台灣在新冠疫情前出國旅遊風氣興盛，尤其是對日機票便宜，赴日旅遊成為不少小資族首選，更有人因機票便宜，跑起「台日一日遊」的行程。有鄉民好奇，雖然當初特價機票比高鐵台北、高雄來回還便宜，但依他日旅菜鳥思維，出國還要花很多時間研究交通等雜事，總覺得就是要多玩幾天、把成本攤平才划算，難道當年搞「一日特攻」都是老鳥或有錢人嗎？

過來人立刻表示這行程超累，但真的只有常去的人會這樣飛，不常去日本玩的當然是請多天假包山包海的玩，「玩過一次，太累」、「解成就，其實超累」、「認真，很累。年輕還可以，老了完全不想這樣搞」、「一種喜歡解成就的普通人。 就想有快十小時在交通上，哪裡好玩了」、「以前景氣好時，日商高階主管很常一日來回」、「很多是去跑場的」、「去大採購電器會划算阿」。

但內行人也直言，雖然通常日旅常客才會玩一日特攻，但會24小時來回的很多是無法請假的社畜或窮人，「有錢人把自己搞得這麼累幹嘛」、「窮人好嗎？有錢人哪需要搞一日特攻」、「事實上窮人、看首映或是Live不想請假的，樂桃關西或羽田那班很容易遇到熟人，也是因為羽田太方便，深夜都還有到市區的公車。下班飛上班回都剛好適合」、「社畜不能放假」、「看live，也懶得多待 不如回來上班」。

有人也分享當年印象深刻的一日特攻，包括「買牛奶一日特攻」、「去新瀉買米啊」、「為了躲教召飛到成田機場出關在機場大廳買一罐綾鷹綠茶喝完之後就飛回來的」、「也是有單純去吃拉麵的」、「記得還有人一日特攻是去日本看電影的，只有日本上映所以不去不行，出門前和家人說要去看電影而已」。

日本 機票

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