快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

百貨櫃姐疑「詐餐」 網友酸：為一份外送餐 人格都不要了

聯合新聞網／ 綜合報導
櫃姐取餐後，卻回報外送業者客服「沒有拿到餐點」，外送員馬上「報警處理」。圖擷自爆料公社
櫃姐取餐後，卻回報外送業者客服「沒有拿到餐點」，外送員馬上「報警處理」。圖擷自爆料公社

因應疫情關係，不少大樓限制外送員不得送上樓，有一位外送員上網發文表示，日前他到某知名百貨公司送餐，該櫃姐取餐後，卻回報外送業者客服「沒有拿到餐點」，他接到客服電話之後，馬上回到百貨公司並請警方協查，網友怒酸「為了一份餐點，連人格都不要了」。

日前有一位外送員在臉書社團「爆料公社」發文透露有人點外送詐餐，原PO說他19日晚上到台南某知名百貨公司送餐，這份餐點是訂餐人出於愛心，訂購餐點給收餐人(櫃姐)，因應百貨公司疫情規定，不得送至櫃內，所以原PO就遵照百貨公司規則處理，有告知收餐人(櫃姐)餐點已送達，寄放在百貨公司的外送餐點放置區，但該櫃姐取餐後，卻回報客服「沒有拿到餐點」。

外送員表示，報警調閱監視器，該櫃姐確實拿到餐點，卻回報「未收到餐點」，於是外送員就打電話給訂餐人，報告這次送餐發生的情況，沒想到訂餐人卻撇清關係，並說此責任為該櫃姐的問題。

貼文一出，引發熱議，網友從照片中認出，「看著裝潢我好像知道哪一間，這尷尬了」、「真的覺得太糟糕了，就不知道說謊的人到底是誰了，這個總公司知道了，應該只有革職的份吧？這種行為就是變相偷竊阿！」、「報警處理是正確的！不知道有沒有其他受害者？」。

有網友懷疑是否是串通好的？「只有訂餐的人才能回報未領到餐點，但是為什麼那位訂餐的人要撇清關係？不是只有他才能操作嗎？手機在他手上」，因為就算是幫人家訂餐，也是要訂餐者作出回報為未取餐，結果現在訂餐人卻撇清，讓人很難不懷疑。

此時，有受害過的店家也站出來說道，「我們是店家，也常常碰到說(品項錯誤)被扣除款項，客人吃免費我們很無奈」、「客人有取餐卻回報沒有拿到餐點，這應該可以提告客人詐欺吧，該給這種貪便宜的人一個教訓」、「為了一份餐點，連人格都不要了，只剩一副人的軀殼」、「還好現在都有先拍照，不然死無對證！」

客服 外送員 櫃姐

延伸閱讀

公車上演活春宮！男女當眾肉體交疊激情運動 乘客嚇阻遭回嗆

他到附近7-11以為走進大賣場 賣現打果汁、整排文青風農產品

國道大塞車…尿快憋不住怎麼辦？ 網友笑：「它」是你的好朋友

相關新聞

阿姨聽電話操作ATM…熱心男緊急「伸出一指」 萬人讚：聰明

即使政府已宣導防詐騙多年，仍有民眾不慎被詐團的話術矇騙。有網友日前在郵局遇到一位疑似正與詐騙集團通電話的女性，機警阻止了對方從ATM轉帳，他的見義勇為也讓上萬網友齊聲稱讚：「社會需要多一點像你這樣的人

批評高虹安留言一整排「異常帳號」 網傻眼：網軍出包？

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日成為焦點人物，先前Dcard一篇以「本是在野黨，相煎何太急」為題的文章，批評他沒能好好掌握監督權力，前幾樓留言也幾乎一面倒認同原PO的看法。如今該篇文章再度被翻出，不只原PO，就連前幾樓的留言都顯示「此帳號疑似異常」，令網友直呼「笑死，1450出包了。」

當年赴日旅遊超猛「一日特攻」都誰在玩？網曝心酸真相

近期日本旅遊逐步鬆綁，日前更傳出將開放自由行與對台免簽，讓許多人赴日旅遊的心情蠢蠢欲動，有鄉民就想起過去廉航盛行時代，常看到「一日特攻」玩日本，好奇是否要日旅老鳥等級或有錢人才能這樣玩，釣出網友透露「一日特攻」的真相。

王偉忠嘆社會對立催生「一類人」 連創作人也淪網軍箭靶

電視製作人王偉忠昨（19）日受邀至政論節目與資深媒體人唐湘龍對談，不僅暢聊他的演藝經歷，也對當前的社會氛圍多有批評。王偉忠直言，現在的台灣反而不如以往包容，不斷製造對立，未來恐怕「中共同路人」會比「非中共同路」人更多。

百貨櫃姐疑「詐餐」 網友酸：為一份外送餐 人格都不要了

因應疫情關係，不少大樓限制外送員不得送上樓，有一位外送員上網發文表示，日前他到某知名百貨公司送餐，該櫃姐取餐後，卻回報外送業者客服「沒有拿到餐點」，他接到客服電話之後，馬上回到百貨公司「並報警處理」請警方協查，網友直呼「為了一份餐點，連人格都不要了」。

新北烤玉米「2支265元」嚇壞人 網：突然覺得阿堂鹹粥便宜

台灣近年來物價飆漲，通膨令人擔憂。一名網友日前至北海岸名店購買烤玉米，兩根要價265元，讓她嚇得在爆廢公社二館PO文寫說「我知道萬物皆漲，也可能是我吃米不知米價，趕快吃一口壓壓驚。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。