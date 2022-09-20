百貨櫃姐疑「詐餐」 網友酸：為一份外送餐 人格都不要了

因應疫情關係，不少大樓限制外送員不得送上樓，有一位外送員上網發文表示，日前他到某知名百貨公司送餐，該櫃姐取餐後，卻回報外送業者客服「沒有拿到餐點」，他接到客服電話之後，馬上回到百貨公司並請警方協查，網友怒酸「為了一份餐點，連人格都不要了」。

日前有一位外送員在臉書社團「爆料公社」發文透露有人點外送詐餐，原PO說他19日晚上到台南某知名百貨公司送餐，這份餐點是訂餐人出於愛心，訂購餐點給收餐人(櫃姐)，因應百貨公司疫情規定，不得送至櫃內，所以原PO就遵照百貨公司規則處理，有告知收餐人(櫃姐)餐點已送達，寄放在百貨公司的外送餐點放置區，但該櫃姐取餐後，卻回報客服「沒有拿到餐點」。

外送員表示，報警調閱監視器，該櫃姐確實拿到餐點，卻回報「未收到餐點」，於是外送員就打電話給訂餐人，報告這次送餐發生的情況，沒想到訂餐人卻撇清關係，並說此責任為該櫃姐的問題。

貼文一出，引發熱議，網友從照片中認出，「看著裝潢我好像知道哪一間，這尷尬了」、「真的覺得太糟糕了，就不知道說謊的人到底是誰了，這個總公司知道了，應該只有革職的份吧？這種行為就是變相偷竊阿！」、「報警處理是正確的！不知道有沒有其他受害者？」。

有網友懷疑是否是串通好的？「只有訂餐的人才能回報未領到餐點，但是為什麼那位訂餐的人要撇清關係？不是只有他才能操作嗎？手機在他手上」，因為就算是幫人家訂餐，也是要訂餐者作出回報為未取餐，結果現在訂餐人卻撇清，讓人很難不懷疑。

此時，有受害過的店家也站出來說道，「我們是店家，也常常碰到說(品項錯誤)被扣除款項，客人吃免費我們很無奈」、「客人有取餐卻回報沒有拿到餐點，這應該可以提告客人詐欺吧，該給這種貪便宜的人一個教訓」、「為了一份餐點，連人格都不要了，只剩一副人的軀殼」、「還好現在都有先拍照，不然死無對證！」