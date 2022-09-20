關聖帝君神準示警918大地震？國運籤、專家皆指「南部地區」仍要小心

九一八台東大地震全台有感，後續餘震不斷，花東兩地皆有災情傳出，規模6.8的淺層地震也讓人憶起過去九二一大地震，擔心還會有更大地震。有網友發現年初時「玄鷲山高邑雲天宮」抽出的國運籤，即預告農曆9月附近將有大地震發生，且以東部、南部最為嚴重，不只神準命中東部大震，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌也表示，嘉南地區確實是觀察重點。

17日晚間有網友在台東關山規模6.4地震後，在臉書社團「高雄大小事」貼出高雄鳥山「玄鷲山高邑雲天宮」於今年正月15日抽出的國運籤，指出地震發生關聖帝君早有示警，「壬寅年農曆4月或9月附近，全台恐有大地震之兆，尤其位於東部、南部最為嚴重，宜小心為要」，並留言「祈求大家平安」，而隔日下午台東池上就發生規模6.8震的主震，震斷2座大橋，造成馬路毀損、房屋倒塌。

「玄鷲山高邑雲天宮」年初抽出國運籤，預言東部、南部將有震災。 圖／翻攝自高雄大小事

從國運籤內容來看，除震災外，也預言上半年疫情升溫，至農曆6、7月間連日大雨後才有下降趨勢，而農曆8月中旬則需防戰亂發生，不少網友看完預言後留言表示「神準」、「太強了！真神」、「連位置影響力都準」、「太震驚了」、「天佑台灣，剛剛在地震高雄真的搖超大」。

玄鷲山高邑雲天宮則在臉書回應，「求賜國運籤，好是勉勵，不好為警惕，在未來一年有個遵循的方向及依歸」，建議大家多行善、修福、心存正念，「上蒼也會感動給予庇佑護蔭」。

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