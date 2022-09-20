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國道大塞車…尿快憋不住怎麼辦？ 網友笑：「它」是你的好朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
車子塞在國道上動彈不得，而尿意不斷的湧現該怎麼辦？圖擷自爆怨公社
車子塞在國道上動彈不得，而尿意不斷的湧現該怎麼辦？圖擷自爆怨公社

每逢週末假日，民眾總喜歡出門遊玩，出門在外難免遇生理需求想上廁所，如果此刻車子塞在國道上動彈不得，而尿意不斷的湧現該怎麼辦？

有一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO出一張國道塞車照片，原PO表示「在國道大型停車場，想尿尿，怎麼辦？」，所謂人生有三急，第一急就是內急，想上廁所是憋不住的啊!

照片貼出後，引來網友熱議，多數人認為，「難忍了、下車尿也沒人怪你了！」、「直接下車尿完再上車就好了」、「袋子或保特瓶」、「跟隔壁車借寶特瓶or橡皮筋」、「咖啡杯」、「寶特瓶是你的好朋友」、「雨傘套很讚滴」、「下車就可以尿了，怕尷尬就把前後門都打開」。

也有網友分享自身經驗，提供小撇步，「我以前都開門下車尿在中央分隔島的樹裡，不過這是早年塞車塞到完全不會動的年代！」、「駕駛座門開一點縫」、「走路肩下第一個交流道（女生啦)，男生就不用了，直接尿瓶子」、「女生用雨傘下車解決，男生用寶特瓶」、「平時車上要備有小7購物袋，耐操又厚很好用」、「最重要的是大小便都可以解決」、「穿尿布」、「包大人解決，肚子痛想烙塞才是慘」。

另外，也有網友輕鬆搞笑的安慰說道，「想尿尿？不要想就好了」、「停車場下車尿呀」、「都在停車場了為什麼不下車尿尿」、「以後出門，要在車上放備用（旅行應急尿袋）」。

國道 塞車 停車場

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