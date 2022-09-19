贏過東區！台北1商圈多了日本感 網曝「妹子多」：逛起來很舒服

台北東區人潮不再，過去繁華景況難再見，近日就有網友舉例捷運中山站附近「贏過東區」，貼文引起許多人討論，但也有人認為兩者實力相當。

這名網友透過PTT發問「中山站周邊是不是已經遠勝東區了？」北捷中山站周邊改造後換然一新，原PO認為除了既有的2至3家百貨公司，捷運站旁經過設計改造，加上假日創意市集聚集，使得週末的中山站周邊人潮眾多，讓他納悶「中山站是不是已經遠勝東區，成為年輕人更愛的商圈？」

貼文一出引起網友熱議，有人留言回應「中山站逛起來有日本的感覺，走遠也有寧夏夜市」、「中山站真的起來了，連平日都很多人」、「中山商圈不錯呀，旁邊還有大公園、五星飯店」、「中山人潮多的地方很集中，又不像東區範圍那麼大」、「還有地下書街、文青店、街舞、美食老店，各年齡層都有得逛」。

也有不少人歪樓笑回，「妹子很多」、「我家附近，真的超多妹子」、「超潮～妹子多，路上氣氛也舒服」、「中山妹子真的很頂」、「就妹子很多，但店普普」、「適合坐在路邊看妹子」。

雖然多數人感嘆東區已沒落，但也還是有人力挺，直指東區強在特色小吃，「東區現在飲食比較強」、「東區巷子還是不少特色小店，美食也是東區比較多一點」、「東區處於轉換期，地點還是很好根本不用擔心，新大樓重建好一樣會很繁華」。