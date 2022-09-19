贏過東區！台北1商圈多了日本感 網曝「妹子多」：逛起來很舒服

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為中山站商圈經過改造後變得非常好逛，人潮明顯超越東區。 圖擷自PTT
有網友認為中山站商圈經過改造後變得非常好逛，人潮明顯超越東區。 圖擷自PTT

台北東區人潮不再，過去繁華景況難再見，近日就有網友舉例捷運中山站附近「贏過東區」，貼文引起許多人討論，但也有人認為兩者實力相當。

這名網友透過PTT發問「中山站周邊是不是已經遠勝東區了？」北捷中山站周邊改造後換然一新，原PO認為除了既有的2至3家百貨公司，捷運站旁經過設計改造，加上假日創意市集聚集，使得週末的中山站周邊人潮眾多，讓他納悶「中山站是不是已經遠勝東區，成為年輕人更愛的商圈？」

貼文一出引起網友熱議，有人留言回應「中山站逛起來有日本的感覺，走遠也有寧夏夜市」、「中山站真的起來了，連平日都很多人」、「中山商圈不錯呀，旁邊還有大公園、五星飯店」、「中山人潮多的地方很集中，又不像東區範圍那麼大」、「還有地下書街、文青店、街舞、美食老店，各年齡層都有得逛」。

也有不少人歪樓笑回，「妹子很多」、「我家附近，真的超多妹子」、「超潮～妹子多，路上氣氛也舒服」、「中山妹子真的很頂」、「就妹子很多，但店普普」、「適合坐在路邊看妹子」。

雖然多數人感嘆東區已沒落，但也還是有人力挺，直指東區強在特色小吃，「東區現在飲食比較強」、「東區巷子還是不少特色小店，美食也是東區比較多一點」、「東區處於轉換期，地點還是很好根本不用擔心，新大樓重建好一樣會很繁華」。

PTT 北捷 東區 夜市

延伸閱讀

強震釀災！結構技師教趨吉避凶原則 有「這2條件」房子不要買

台北101「起舞片」是假影片！她拍到阻尼器劇烈搖晃 曝89樓狂震：嚇到腿軟

6.4強震狂搖⋯乖孫衝客廳「肉身護阿嬤」 10萬人看哭：真男人！

圖文教你做／一鍵報平安！「LINE安全通報」功能啟用 親友狀況馬上掌握

相關新聞

外送員貪快5秒鐘慘收5張罰單 網友讚「一砲五響」：大快人心！

台灣自疫情開始以來，外送服務日益普遍，外送員騎著機車來回穿梭忙跑單，但日前有民眾意外撞見「一砲五響」連環違規，一名外送員不只違規闖紅燈，更直接騎上人來人往的斑馬線，最終這名外送員被依規檢舉5張罰單，裁

贏過東區！台北1商圈多了日本感 網曝「妹子多」：逛起來很舒服

台北東區人潮不再，過去繁華景況難再見，近日就有網友舉例捷運中山站附近「贏過東區」，貼文引起許多人討論，但也有人認為兩者實力相當。 這名網友透過PTT發問「中山站周邊是不是已經遠勝東區了？」北捷中

IKEA震到噴水！他愣「好市多高處貨物怎沒事」 內行人曝關鍵

台灣連日地震不斷，17日台東關山發生芮氏規模6.4地震、18日台東池上發生芮氏規模6.8地震、今（19）日花蓮又發生芮氏規模5.9地震。然而，地震後不少賣場商品都被震落，IKEA新莊店更被震到水管破裂，但有一名網友在臉書上好奇詢問，「為何好市多的高處貨物從來沒看過災情？」貼文曝光後也掀起討論。

連日強震「防災避難包」備起來 網友喊：睡覺別裸睡啊！

17日台東關山發生芮氏規模6.4地震，震源深度7.3公里；18日台東池上發生芮氏規模6.8地震，震源深度7.0公里；今（19）日上午10時07分，花蓮再度發生芮氏規模5.9地震，震源深度13.4公里。全台從北到南都有感，「防災用品」的話題也在網路上掀起討論，不少網友已經開始準備相關物資。

痕跡明顯！妹子穿瑜珈褲遭男友轟「丟臉」 網一看歪樓：身材太好

運動健身風氣盛行，不少女生喜歡穿著貼身的瑜珈褲上街。然而，近日就有一名女網友PO文表示，穿運動內衣和瑜珈褲出門約會，卻被男友嫌難看又丟臉，「瑜珈褲會有內褲痕...

到底震完沒？全台從北到南地震不停 網嚇呆：瞬間閃過921記憶

昨（17）日晚間9時41分，台東縣發生芮氏規模6.4地震，今日下午2時44分，台東池上再度發生6.8強震，全台各地都很有感，甚至不少地區陸續傳出災情。一名網友在網路上發文，嚇壞表示「剛剛那一震，我瞬間閃過921的記憶」，貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。