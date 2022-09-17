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台灣20年間「漁產價格大幅飆升」 網友分析揭開殘酷原因
台灣四面環海，擁有豐富的海洋資源，不僅魚類品種相當多元，國人還能吃到最新鮮的漁產。不過，一名網友在網路上發文，透露和小時候相比，魚的價格漲價許多，而貼文曝光後也掀起討論，有網友揭開殘酷原因。
日前一名網友在PTT上以「為啥小時候的魚很便宜？」為題發文，原PO表示台灣這20年間，魚的價格變得相當貴，小時候家裡煮飯都會有白鯧、金線鰱、紅目鰱、午仔魚、紅喉、白帶魚、鬼頭刀等等。不過，原PO提到現在魚都算「兩」賣，只剩下養殖鱸魚、秋刀魚、台灣鯛比較便宜而已。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「白鯧以前真的很便宜，還有肉鯽以前我爸最愛買一尾10塊，現在要秤重的超誇張」、「以前小時候真的都吃白鯧」、「小時候真的很常吃鱈魚跟白鯧」、「小時候都吃鱈魚拌飯」、「小時候常吃10元一尾的秋刀魚，便宜又好吃」、「你沒說錯，2、30年前魚真的便宜」。
另外，網友紛紛猜測原因，「因為是大人買的」、「最低工資增加，幫忙捕魚的移工貴了」、「以前沒有出口中國，小時候也都吃白鯧」、「主要都外銷去了，台灣人還想吃魚啊」。
最後，最多網友提到「過去過度捕撈」的狀況，「大量捕撈，捕到快沒了，當然會貴啊」、「被補光了，以前真的常吃金線魚」、「以前濫捕啊⋯」、「海洋資源過度耗損，大家聽聽沒感覺，結果就這樣啊」。
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