快訊

台東大地震造成高雄水管主幹線破裂 恐將大停水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菜單上沒有！摩斯漢堡「40元隱藏美食」 老饕曝點餐通關密語

聯合新聞網／ 綜合報導
摩斯漢堡的小吉士漢堡只要40元。圖擷自Dcard
摩斯漢堡的小吉士漢堡只要40元。圖擷自Dcard

台灣的速食店相當多，其中摩斯漢堡就受到不少人喜愛，不僅有熱門的海洋珍珠堡，店內的紅茶也相當受歡迎。然而，一名網友在網路上發文，分享一款摩斯漢堡的隱藏美食，而且價位還只要40元，貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在Dcard上以「你知道摩斯漢堡的隱藏菜單嗎？！」為題發文，原PO在貼文開頭就寫道，「想必大家都去吃摩斯吃到膩了，但你知道他們有一個隱藏的是菜單上沒有的嗎？」原PO透露通關密語就是到櫃檯，並和店員說「我要點一個『小吉士』漢堡」，送過來之後便會發現跟一般吉士漢堡不太一樣，稍微小了一點點，也沒有吉士漢堡的番茄和肉醬，但價格只要40元。

對此，原PO直呼「在昂貴的摩斯漢堡裡，可以吃到菜單上沒有的便宜小吉士漢堡，從學生時期吃到現在，味道都沒有變，好吃！」此外，原PO接著分享摩斯漢堡的紅茶可以免費加檸檬片，就會變成一杯檸檬紅茶，「如果你今天是小資族，或是你不想吃太多的話，這樣的組合很推薦給你！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好讚！我超挑食，不吃番茄不吃菜」、「我超愛吃摩斯，卻忘記這個漢堡 」、「就跟麥當勞的『漢堡』一樣啊，菜單上看不到的最基礎漢堡」、「這個東東在一般早餐店賣40元早就被罵貴了，跑來摩斯就變便宜了」、「摩斯漢堡夠小了，小吉士是有多小」、「去個貴的地方點便宜的東西，是不是搞錯了什麼？」、「我都一次點三個小吉士，吃完再嘲笑點了海洋珍珠堡，然後吃不飽又貴的笨蛋」。

摩斯漢堡 Dcard 速食

延伸閱讀

冷凍水餃哪牌最頂？老饕點名「林青霞愛店」：不沾醬也好吃

學區附近早餐店「8點半後一律20元」 網笑：難怪上學每天遲到

吃海底撈疑遇「新人撈麵師」被當眾甩臉！整桌全麵粉超悲劇

煮完咖哩鍋子好難洗？一招輕鬆除醬汁 多煮出一道美食上桌

相關新聞

台灣20年間「漁產價格大幅飆升」 網友分析揭開殘酷原因

台灣四面環海，擁有豐富的海洋資源，不僅魚類品種相當多元，國人還能吃到最新鮮的漁產。不過，一名網友在網路上發文，透露和小時候相比，魚的價格漲價許多，而貼文曝光後也掀起討論，有網友揭開殘酷原因。

菜單上沒有！摩斯漢堡「40元隱藏美食」 老饕曝點餐通關密語

台灣的速食店相當多，其中摩斯漢堡就受到不少人喜愛，不僅有熱門的海洋珍珠堡，店內的紅茶也相當受歡迎。然而，一名網友在網路上發文，分享一款摩斯漢堡的隱藏美食，而且價位還只要40元，貼文曝光後也掀起討論。

學區附近早餐店「8點半後一律20元」 網笑：難怪上學每天遲到

隨著物價持續上漲，現在吃早餐也是一筆開銷，常常不小心就超過百元。一名網友在臉書上發文，分享一間早餐店8：30之後一律20元，而貼文曝光後也掀起討論，有網友開玩笑直呼「害我每天上課為了省錢都遲到了！」

號誌看嘸？紅綠燈旁驚見「說明告示牌」 圖示文字相輔防三寶

馬路上的車流量相當大，因此需要相關燈號和號誌，避免出現意外或是塞車。一名網友在臉書上發文，分享桃園的紅綠燈旁邊還有說明告示牌，而貼文曝光後也掀起討論。

年輕男投訴客運駕駛「危害整車乘客」下秒「驚人一句話」網全傻眼

如果遇到客運危險駕駛，你會怎麼處理？近日有一名年輕人投訴國光客運，認為他危險駕駛，並表示他從台北一路錄影到台中，要求公司用10萬元買斷影片並且開除駕駛，影片也引起網友熱議。

珪藻土地墊踏一下就乾⋯評價戰翻 網曝：「1成分」要看清楚

有網友表示滑臉書看到「珪藻土地墊」的廣告，標榜速乾讓他心癢一度想購買，不過看到價格後便縮手，他也好奇詢問珪藻土地墊「真的那麼好用？」引發網友兩派爭論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。