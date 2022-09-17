菜單上沒有！摩斯漢堡「40元隱藏美食」 老饕曝點餐通關密語

台灣的速食店相當多，其中摩斯漢堡就受到不少人喜愛，不僅有熱門的海洋珍珠堡，店內的紅茶也相當受歡迎。然而，一名網友在網路上發文，分享一款摩斯漢堡的隱藏美食，而且價位還只要40元，貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在Dcard上以「你知道摩斯漢堡的隱藏菜單嗎？！」為題發文，原PO在貼文開頭就寫道，「想必大家都去吃摩斯吃到膩了，但你知道他們有一個隱藏的是菜單上沒有的嗎？」原PO透露通關密語就是到櫃檯，並和店員說「我要點一個『小吉士』漢堡」，送過來之後便會發現跟一般吉士漢堡不太一樣，稍微小了一點點，也沒有吉士漢堡的番茄和肉醬，但價格只要40元。

對此，原PO直呼「在昂貴的摩斯漢堡裡，可以吃到菜單上沒有的便宜小吉士漢堡，從學生時期吃到現在，味道都沒有變，好吃！」此外，原PO接著分享摩斯漢堡的紅茶可以免費加檸檬片，就會變成一杯檸檬紅茶，「如果你今天是小資族，或是你不想吃太多的話，這樣的組合很推薦給你！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好讚！我超挑食，不吃番茄不吃菜」、「我超愛吃摩斯，卻忘記這個漢堡 」、「就跟麥當勞的『漢堡』一樣啊，菜單上看不到的最基礎漢堡」、「這個東東在一般早餐店賣40元早就被罵貴了，跑來摩斯就變便宜了」、「摩斯漢堡夠小了，小吉士是有多小」、「去個貴的地方點便宜的東西，是不是搞錯了什麼？」、「我都一次點三個小吉士，吃完再嘲笑點了海洋珍珠堡，然後吃不飽又貴的笨蛋」。