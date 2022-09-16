轎車車身幾「全撞爛」仍開上路 網驚：變形金剛戰損版？

宜蘭路上近期被發現一台相當驚人的轎車，整體車身已經看起來嚴重破損，不僅車尾已經明顯撞爛，車身也已經多處凹陷，後照鏡也已經「命懸一線」，讓網友大呼這台車彷彿「變形金剛」、「戰損版塗裝」。

一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」 貼文 ，表示自己在14日9點多往宜蘭方向時，在宴京帝寶前看到這輛白色轎車，前兩天已遇到過一次，也是這個時間和路段，車體多處毀損，後照鏡也垂掛著，車體破損情況讓該名網友好奇「不知道是為何？」。

有網友就詳細解釋，該位女車主疑似有精神方面問題，前幾天網友在7-11看到車體都壞了，車上也「一堆蟑螂爬來爬去」，但車主一直重複開關車門，看得出有精神異常，店員有打電話報警，但似乎沒有辦法處理。

其他也有目擊該車的網友表示「昨天下午在五結也遇到過，開車開一半還會急煞」、「上禮拜後視鏡還在 這次拍就不見了」、「前幾天看到時還沒損壞這麼嚴重耶，究竟經歷了什麼」，也有網友打趣的說「我在路上看到的時候跟我老婆還有兒子說那是變形金剛，等等就會變身了」。

其他網友也搞笑回應，表示該車為「戰損版塗裝」，也有網友揣測不修車原因，是因為車主想要「等不能動再一起修」。