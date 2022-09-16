40歲醫護人員喊「絕不再打疫苗」：1人10劑才甘心？

中央流行疫情指揮中心統計，截至15日為止國內累計584萬9,748例確診，試算等於全台灣每四人就有一人曾經確診過。一名曾確診的40歲的醫護人員坦言「絕對不會去打第四劑，我受夠了，到底是要打幾劑才夠，一人十劑才甘心？」

一名40歲的醫護人員在PTT發文表示，目前全台每四人就有一人曾確診，還不包括確診後未通報的黑數，他直言「如果沒有認識的朋友確診，那真的是沒有朋友了吧？八卦版的鄉民是不是都沒有朋友，每個都深怕確診，吵著要打第四劑，甚至要打BA.5疫苗才甘心」。

該網友表示，「阿伯我都三劑也確診過了我40歲、醫護人員，有資格打第四劑，但我絕對不會去打第四劑，我受夠了，我不會再打任何新冠疫苗了，二度確診就二度確診，確診也是感冒一場而已，到底是在怕什麼？

我不懂為什麼你們這些20幾歲的年輕人這麼愛打疫苗，居然還吵著要打BA.5疫苗，到底你們是要打幾劑才夠？一人十劑才甘心？」

有網友質疑「中了了不起3個月無敵而已，又不是終生免疫」，原PO則回應「感冒本來就不會終身免疫啊，你們以前一年感冒一次有覺得怎樣嗎？」

其他還有網友留言「我之前有流一個禮拜的鼻涕，也沒篩檢」、「就算全國都確診過，還是找得到理由不開放的」、「一堆人都確診了繼續封還有意義嗎」、「100塊拿去買止痛藥不好嗎？為什麼買快篩」、「零劑，但身邊同事都中了，我沒事」、「真的太慢了，共存的路要走多久」。