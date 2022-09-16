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台東大地震造成高雄水管主幹線破裂 恐將大停水

快打烊了才進店 客人猶豫老半天點了「它」讓服務生超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
顧客太晚太早進店，或者點餐時拖太久，都會造成餐廳的困擾。圖片來源／ingimage
顧客太晚太早進店，或者點餐時拖太久，都會造成餐廳的困擾。圖片來源／ingimage

出來開店或許需要「以客為尊」，然而即使表面上不動聲色，但有時顧客的某些行為，確實會讓店員感到厭惡。近來日本媒體，就訪問到一些會遭致店員反感，不受歡迎的顧客行為。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位在餐飲業工作，化名田口菜菜的30多歲女性指出，她工作的餐廳在凌晨12點關店，11點30分則是Last Order。不過差不多在10點客人不多的時候，大家就會稍微開始做點關店準備，除非有客人這時出現，才會停下手邊的動作。

田口表示，有的顧客晚進店家就算了，可能菜單一看就是10幾分鐘左右，還選不出到底該吃些什麼。另外，小火鍋類大概需要10分鐘左右才能完整加熱，如果這時客人又說想吃小火鍋類的料理，更會讓時間一口氣拖長，讓她心理嘀咕「今天肯定得加班」。

另一位20多歲，在餐飲業打工歲的山崎透則表示，他們的店表定10點才開門，但有次某位客人無視門口的「準備中」告示，直接在9點30分就自行闖進店裡坐下，還大呼小叫「趕快拿水來」。後來店員、店長接連向該名顧客解釋，店家等到10點才會正式開門，才總算請走了那名客人。但對山崎而言，這種「太早來」的顧客，卻成了打工時最不好的一段回憶。

火鍋 餐飲業 加班

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