快打烊了才進店 客人猶豫老半天點了「它」讓服務生超崩潰
出來開店或許需要「以客為尊」，然而即使表面上不動聲色，但有時顧客的某些行為，確實會讓店員感到厭惡。近來日本媒體，就訪問到一些會遭致店員反感，不受歡迎的顧客行為。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位在餐飲業工作，化名田口菜菜的30多歲女性指出，她工作的餐廳在凌晨12點關店，11點30分則是Last Order。不過差不多在10點客人不多的時候，大家就會稍微開始做點關店準備，除非有客人這時出現，才會停下手邊的動作。
田口表示，有的顧客晚進店家就算了，可能菜單一看就是10幾分鐘左右，還選不出到底該吃些什麼。另外，小火鍋類大概需要10分鐘左右才能完整加熱，如果這時客人又說想吃小火鍋類的料理，更會讓時間一口氣拖長，讓她心理嘀咕「今天肯定得加班」。
另一位20多歲，在餐飲業打工歲的山崎透則表示，他們的店表定10點才開門，但有次某位客人無視門口的「準備中」告示，直接在9點30分就自行闖進店裡坐下，還大呼小叫「趕快拿水來」。後來店員、店長接連向該名顧客解釋，店家等到10點才會正式開門，才總算請走了那名客人。但對山崎而言，這種「太早來」的顧客，卻成了打工時最不好的一段回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言