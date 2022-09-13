「8+9」為何總能讓女生暈船？ 他列6大優勢：全是加分

感情世界時常發生許多難以理解的事情，其中令眾多網友無法參透的便是「為何女生容易對8+9動真情」。一名網友在Dcard發文分析，他表示「不要再問女生為什麼要暈89了」，直言「8+9的6大特質」在女生眼中盡是優點。

一名網友在Dcard以「不要再問女生為什麼要暈89了」為題發文，他直言別再發問為何女生會對8+9動心，列出6大點分析「一般男生輸給8+9之處」：

1.女生要的是陪伴

原PO提到，當女生半夜心情不好時，8+9總是能用最快的速度趕抵身邊，反觀其他男生還在擔心明天要上班要早點睡，只會傳訊息安慰女生，一來一往已經輸對方一截。

2.不會考慮經濟問題

或許8+9經濟能力不佳，不過一旦有最新手機鐵定馬上買下送給女生，逢年過節的禮物更是少不了，其他人可能還在抱怨禮物太貴，「在女生眼裡，8+9有的不多，卻把最好的都給她，你在那邊斤斤計較」。

3.對女生超級霸氣

當其他男生還在猶疑不定時，8+9早已主動出擊約女生出去約會。

4.從不害怕給對方承諾

當一般男生在衡量自己的收入與生活水準，思考要給女方什麼承諾時，原PO表示「在浪漫的當下什麼話都敢說」，8+9隨口就能許下一個他一輩子都無法達成的承諾。

5.共感能力強

原PO分享自己和8+9的相處經驗，即使是他們不懂或是沒興趣的話題，仍然能談上半天，甚至不分對錯和你站在同一陣線。尤其當女生有委屈訴苦的時候，「他們能豪不猶豫的給予他懂妳的感覺」。

6.分手有風度

當感情走到盡頭時，8+9因為自知條件配不上女方，總說出「是我不夠好配不上妳」，反觀部分男性，可能仗著收入學歷優於女方，分手時還在計較自己在感情中付出了多少。