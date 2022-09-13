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「8+9」為何總能讓女生暈船？ 他列6大優勢：全是加分

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分析8+9容易讓女生暈船的6大特質，直言這些在男生眼中盡是缺點的特質，在女生眼中可能全是優點。示意圖／ingimage
有網友分析8+9容易讓女生暈船的6大特質，直言這些在男生眼中盡是缺點的特質，在女生眼中可能全是優點。示意圖／ingimage

感情世界時常發生許多難以理解的事情，其中令眾多網友無法參透的便是「為何女生容易對8+9動真情」。一名網友在Dcard發文分析，他表示「不要再問女生為什麼要暈89了」，直言「8+9的6大特質」在女生眼中盡是優點。

一名網友在Dcard以「不要再問女生為什麼要暈89了」為題發文，他直言別再發問為何女生會對8+9動心，列出6大點分析「一般男生輸給8+9之處」：

1.女生要的是陪伴

原PO提到，當女生半夜心情不好時，8+9總是能用最快的速度趕抵身邊，反觀其他男生還在擔心明天要上班要早點睡，只會傳訊息安慰女生，一來一往已經輸對方一截。

2.不會考慮經濟問題

或許8+9經濟能力不佳，不過一旦有最新手機鐵定馬上買下送給女生，逢年過節的禮物更是少不了，其他人可能還在抱怨禮物太貴，「在女生眼裡，8+9有的不多，卻把最好的都給她，你在那邊斤斤計較」。

3.對女生超級霸氣

當其他男生還在猶疑不定時，8+9早已主動出擊約女生出去約會

4.從不害怕給對方承諾

當一般男生在衡量自己的收入與生活水準，思考要給女方什麼承諾時，原PO表示「在浪漫的當下什麼話都敢說」，8+9隨口就能許下一個他一輩子都無法達成的承諾。

5.共感能力強

原PO分享自己和8+9的相處經驗，即使是他們不懂或是沒興趣的話題，仍然能談上半天，甚至不分對錯和你站在同一陣線。尤其當女生有委屈訴苦的時候，「他們能豪不猶豫的給予他懂妳的感覺」。

6.分手有風度

當感情走到盡頭時，8+9因為自知條件配不上女方，總說出「是我不夠好配不上妳」，反觀部分男性，可能仗著收入學歷優於女方，分手時還在計較自己在感情中付出了多少。

原PO最後總結，也許以上6大點在某些男生眼中盡是缺點，「但抱歉，在你輸給89的暈船過程中，這些在女生眼中都是優點」。

分析文曝光後吸引許多鄉民回覆，「有一定道理」、「後悔沒當8+9」、「單純在感情世界裡面，女生本來就容易暈89的性格，倒也不是說一定會暈89，而是那種散發出的男人味比較重吧」、「所以才說愛情是盲目的」、「還是有不喜歡89的女生啊⋯⋯比如我」；另外還有人分享經驗，她表示之前在網路上認識的8+9完美符合上述6點，「只是抱怨一下加班很累，馬上說好心疼要不要去接妳」，雖然快被對方嚇死，「但可以理解一定有很多女生會被這招打動」。

Dcard 約會 愛情 女生

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