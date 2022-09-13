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男友想砸上萬元標「林襄NFT」 她氣瘋：生日只送3千元禮物

聯合新聞網／ 綜合報導
林襄近日宣布販售限量100個的NFT，意外引起女網友和男友大吵一架。 圖／擷自林襄IG
林襄近日宣布販售限量100個的NFT，意外引起女網友和男友大吵一架。 圖／擷自林襄IG

啦啦隊女神林襄長相甜美，加上火辣身材，讓她擁有極高人氣，近日更宣布推出限量100個的NFT（非同質化代幣），最高價得標者還能獲得專屬探班行程。一名女網友在Dcard發文抱怨，她提到男友有意砸上萬元買林襄的NFT，讓她氣喊「我生日他只願意花3000元，現在卻心甘情願花幾萬塊去當一個不認識網美的工具人」。

一名女網友在Dcard上以「因為林襄看清了穩交三年的男友」為題發文，她提到男友家境小康，月收入落在40K到50K，雙方感情穩定並以結婚為前提交往中。原PO表示，前陣子男友送價值3千元的保養品當生日禮物，原本覺得男友還算有心，不料近日男友卻開口提想買林襄的NFT，甚至願意砸上萬元當最高價得標者。

對於男友行為，原PO大嘆「真的搞不懂他在想什麼」，原PO表示無法理解「花幾千塊買一張摸不到的東西」；另外對於男友想砸上萬元標下「林襄專屬探班行程」，原PO更是嗤之以鼻「就是探班工具人行程而已」，甚至為此和男友大吵一架。最後她寫道，男友只願意花3000元買生日禮物，如今卻「心甘情願花幾萬塊去當一個不認識網美的工具人」，讓她納悶「有問題的真的是我嗎？」

貼文曝光後引起網友熱烈討論，有人支持原PO，「我覺得我男友這樣我也不行，不會反對男友看網美，只是不喜歡這樣的行為」、「傻眼欸」、「其實我也無法接受男友花這個錢」、「買NFT是投資，標最高價當一日男友可不是，那是當火山孝子了，支持分手」；不過另一派網友選擇支持男方，「婚後再管他的錢吧」、「只是男友，他想怎麼花是他的事吧」、「他花自己的錢去做自己想做的事，沒有什麼不對啊」、「如果是我男友我會讓他去欸，可惜我男友愛的都沒有這種活動」。

Dcard NFT

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