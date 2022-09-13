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客留負評罵「餐點做錯成洋蔥圈」 店家調監視器吐嘈：沒這品項

聯合新聞網／ 綜合報導
一名顧客在店家的Google評論給一星負評，認為店家將自己點的魷魚圈做成洋蔥圈，但店家表示並無魷魚圈這個品項。示意圖／ingimage
一名顧客在店家的Google評論給一星負評，認為店家將自己點的魷魚圈做成洋蔥圈，但店家表示並無魷魚圈這個品項。示意圖／ingimage

通常在餐飲店點餐時，店員會複誦確認顧客點的餐點，避免雙方溝通有誤。但日前有位民眾在店家的Google評論給一星負評，還怒罵「櫃檯人員是耳包，我點魷魚圈，卻送上來洋蔥圈」，店家事後調出監視器證明「客人講的是『洋蔥圈』」。

「爆料公社」日前有篇貼文，指出有位顧客在店家的Google評論寫下「櫃檯換個人，耳包！點魷魚圈送上來洋蔥圈，反應了還說我們講錯，臉色又臭，我口氣很差？欠你多少？不會聽人家點餐麻煩菜單換一下，我們看得懂字」。

這位顧客認為自己點了魷魚圈，卻收到洋蔥圈，但店家馬上回覆「請你有水準點！什麼是耳包？菜單上就沒有魷魚圈，你是要跟誰點魷魚圈？」店家請顧客拿到單子先確認，並指出「我們菜單剛換完，是要再換什麼的菜單？沒有魷魚圈，所以炸不出來，拜託你下次不要再來了！」

事後店家還調閱了攝影機的畫面，發現顧客確實有講「洋蔥圈」，大酸顧客「你明明就嘴巴講『洋蔥圈』，最後硬要凹成我們服務人員點錯。重點是我們上週就換菜單，根本沒有魷魚圈這個品項了！影片30秒，順便讓大家看看服務人員的態度有什麼問題嗎？」

對此，許多人在底下回應酸該顧客「你的洋蔥圈說的很大聲喔！結果問題最大的是你自己」、「店家就說有複誦了，然後他還硬拗說沒有」、「以前我也受過這種氣，拜託點餐時清醒一些好嗎？」

洋蔥 監視器

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