噁！花4300住到「腐爛臭味」飯店 客抱怨：枕頭還有油垢

每到週末或連假時，不少人會規劃到外縣市旅遊，也會提前預約好舒適的飯店，但日前有民眾抱怨，他們訂購嘉義某旅館4300元的奢華4人房，沒想到一打開房間，卻看到滿滿的灰塵，還有嚴重的「排泄物臭味」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他們中秋連假期間入住嘉義某旅館，預約的是4300元的奢華四人房，但入住時發現「實際狀況與照片不符」。一進門就發現廁所的「推、拉」標誌是反的，廁所用的衛生紙也是非常薄的紙，房間內部地毯跟床單都有滿滿的灰塵，同行友人一進房間就嚴重過敏與打噴嚏。

他們先離開飯店，前往附近夜市吃飯後，到了晚上7點回房，聞到房間內有嚴重的廁所排泄物味道，但仔細檢查後，發現房間廁所是最沒有味道的，跟櫃檯反應後，過了快1小時，有一位服務人員拿工業用噴灑器，對著通風孔噴大量化學香水，還用無奈眼神問他們說「這樣可以了吧？應該聞不到臭味了吧？」讓原PO與友人非常無言。

不過最誇張的是，大約晚上10點半左右，房間的味道已經從排泄物臭味，變成了動物屍體的腐爛臭味，讓他們忍無可忍，跟櫃檯反映後，對方願意更換給他們其他房型。

這時原PO與友人只希望能好好休息，於是同意更換較小的房間，但入房又發現「椅子座位更窄，還沒有原先的玻璃桌，窗戶打開還面對高樓牆壁，完全沒有景色，枕頭還都是菸味跟油垢味」，讓他直呼「我們幾乎一整晚都沒有睡好」。

等到隔天退房時，原PO一行人向櫃檯反應房間狀況，櫃檯人員也沒有任何表示，只說了一句「臭味是沼氣所致，會再跟主管回報」，讓他們無奈指出「我們花了4300元換取極差的住宿體驗，沒有任何補償或是道歉，希望能夠有相關單位對飯店進行大規模衛生檢查」。