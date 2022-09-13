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女同學邀他出席第3次婚禮 網勸直接「回4字」最省事

聯合新聞網／ 綜合報導
一網友被不熟的朋友邀請出席第3次婚禮，眾人勸直接回對方「下次一定！」。示意圖／ingimage
一網友被不熟的朋友邀請出席第3次婚禮，眾人勸直接回對方「下次一定！」。示意圖／ingimage

通常出席婚禮都會贈與新人紅包，金額也會視親疏遠近有所不同，近日有網友卻抱怨，一位久沒聯繫的同學突然邀他出席婚禮，而且這已經是對方第3次結婚，許多網友聽聞他被「連炸紅包3次」，建議他乾脆直接回同學「下次一定！」

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文抱怨，他表示一個很久沒聯絡的大學同學已經3次邀他出席婚禮，讓他不知該如何婉拒。第一次是這位同學因懷孕休學結婚，第二次是幾年後對方二婚，他當時還要上班就沒答應，豈料前幾天這名同學又第三次聯絡，邀他參加第三次婚禮。

網友們聽聞打趣說，「其實她在等你」、「沒賺到你的不甘願」、「詐欺拐紅包啊」、「看來她非要到你的紅包不可」、「她會再接再厲，總有一天等到你的紅包」、「請告訴同學，不管結幾次婚，一次性支付或告知好嗎？」

還有網友建議直接這樣回，「跟她說下次一定到」、「就回她下次結婚再去」、「跟她說下次一定！」、「說等第10次再找我」、「你問她最後一次是哪時候，你再去」。

婚禮 結婚 紅包

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