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嫌iPhone 14無新意想買i13驚訝通訊行全缺貨 網曝「照妖鏡」效應

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果8日發表新手機iPhone 14 Pro系列引發關注，有人認為相較於前一代產品，新機亮點並不多。圖／蘋果提供
蘋果8日發表新手機iPhone 14 Pro系列引發關注，有人認為相較於前一代產品，新機亮點並不多。圖／蘋果提供

蘋果8日凌晨發表iPhone 14系列新機，多年的瀏海造型改為動態島設計，隨即成為熱門話題引發關注。但仍有人認為iPhone 14了無新意又太貴，想回頭買iPhone 13，結果竟然大缺貨。貼文曝光，有人點出關鍵「前一代是新機照妖鏡」。

一位網友在《PTT Hito板》以「iPhone 13買氣也太旺」為題發文表示，看了蘋果iPhone 14發表會後，覺得新機了無新意，而且旗艦版價格真的太貴了，覺得買前一代的iPhone 13即可，價格上還有優惠，但問了各家通訊行竟然都沒有現貨，問大家「是不是應該乖乖原價買手機」，但真心「不想當盤子啊」。

貼文曝光，許多網友認同原PO觀點，「看完就馬上買13P了，買14太盤」、「買14真的不如買13P」、「14的優點其實看起來沒什麼用，反而13PRO優點更實用」、「13PRO大勝14」。

新機發表後買不到舊產品，有人點出這是一種商業操作模式，「每年上一代旗艦本來就會下架了」、「不是沒貨啦，是擺了14要賣誰，貨早就叫好了」、「不是13強，是14太廢」、「前一代就是新上市iPhone的照妖鏡」、「去年就買13、13PRO的，真的賺爛賺爛」。

iPhone 蘋果 iPhone 14

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