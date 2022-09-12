刺青爸陪愛女寫數學作業⋯1手勢曝「真的有練過」 網笑：收帳學來的？
一個手勢就知是高手！有位爸爸陪著女兒寫數學作業，他在影片中打著赤膊、露出雙臂刺青，氣場相當霸氣，但大家一眼看出「珠心算專業動作」後卻全都被圈粉，但他本人卻無奈表示「我會珠心算很奇怪嗎？」直呼他的太太一直不相信他會珠心算。
這位爸爸在臉書社團「爆怨2公社」貼出影片，他當時正在陪女兒寫數學作業，他打著赤膊、露出雙臂刺青，胸口還戴著金項鍊，看來相當霸氣。雖然外型粗勇，但他還是擺出「珠心算招牌手勢」，認真地幫女兒對答案，如果發現女兒算錯還會幫忙糾正。
他向網友說道，他老婆永遠不願意相信，他是「珠心算二段」檢定合格，讓他無奈笑哭，大喊「我是不能會珠心算喔？我會珠心算很奇怪嗎？我明明看起來很會珠心算啊！我每天都教兒子女兒珠心算耶！」
認真模樣讓網友狂讚，「看手勢就知道很會算」、「一看就知道是高手」、「看到你可愛的小手指在『撥啊撥～』，我相信你會珠心算」、「真的會！是空撥（是珠算練習中，不用算盤的撥算方式）」、「人不可貌相～」、「不管會不會，會陪伴小孩做作業就是帥」。
多數網友則被爸爸的「反差萌」逗樂，忍不住笑虧「這以前是放款的嗎？」、「心算學得好～放款沒煩惱！」、「是收帳練出來的吧」、「收帳難免會出現手邊沒有計算機的時候」。
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