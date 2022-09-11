Ubike被貼紙條「不准騎走」 網一看反嗆：偏要這台

不少通勤族會利用Ubike來往公司，尤其上下班的尖峰時段都是一車難求，只能提早搶車或碰碰運氣，想不到竟有奇葩出奇招，有網友發現一輛Ubike上貼著「不要騎這輛車，我下班也要騎車」，他一看直呼「本來不想騎車的，現在就是要騎這一台」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見一輛Ubike車尾上被貼了一張紙，紙上寫著「不要騎這輛車，我下班也要騎車，你不知道這邊很難找車嗎？」

該網友看了紙上內容，一怒之下直呼「本來不想騎車的，現在就是要騎這一台，你要騎我更要騎」。

其他網友紛紛留言「又窮又霸道」、「本來不想騎的，結果看到字條，更要騎走！」、「是我的話一定騎走，公共財又不是你自己的」、「看到馬上停好機車，騎走這一台」、「意圖使人秒騎走」、「你下班才要騎，可是我現在就要騎」。

還有網友留言「我遇到一定騎走，如果我很閒還會把這個點的所有空車都騎走」、「我肯定馬上騎走，就算不需要我也騎他個半小時，然後停去別的地方」、「很多人都只騎走也太好心，我一定找一台故障的，再把這張紙貼上去等對方下班來騎」。