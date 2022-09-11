他拿「煮飯好物」當烤肉烤網被笑 網讚爆：生活智慧王是你

今天是中秋連假第三天，許多人都在連假期間與親朋好友一起烤肉，享受團聚的時光。有網友秀出「烤肉神器」不鏽鋼篩網，直呼「每盤都秒殺」，其他網友狂讚他有創意，大讚他是「生活智慧王」。

一名網友在臉書社團爆怨公社發文貼出「烤肉神器」，只見他沒有使用一般的烤肉網，而是以不鏽鋼篩網作為烤網，將生肉放在篩網上燒烤，他表示，「烤肉前每個人都說我買這個頭殼歹起，現在呢？每盤秒殺是什麼鬼？還叫我快一點！」

網友以不鏽鋼篩網當作烤肉的烤網。圖／取自 臉書

其他網友紛紛留言「這個厲害」、「好有創意」、「生活智慧王」、「專業啦」、「這個網勺不簡單」、「感謝大神指點迷津，讓我又學會了一招」、「好聰明」、「說好的烤肉變炒肉」。

還有網友留言「烤肉的樂趣之一就是搶，你這樣大家不用搶會無聊很多」、「乾脆用小鐵鍋炒，不然直接去廚房炒一炒再端出來啊」、「明天老娘也來買一支，烤完洗一洗還可以打小孩」、「方便是方便，可是這樣就失去了原本烤肉的樂趣，這樣已經是變成炒肉而不是烤肉」。