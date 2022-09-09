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好市多牛肉捲咬開只見1片肉 老饕大推去「這分店」買：肉多又爆汁

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享牛肉捲切開後的照片。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO分享牛肉捲切開後的照片。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多的販售品項十分豐富，不僅有大量的日常生活用品，就連熟食區都受到不少饕客喜愛。不過，日前一名女網友在臉書上發文，透露自己從以前就很喜歡吃牛肉捲，但最近吃的時候發現品質大不如前，讓她困惑表示「這樣正常嗎？」

日前一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO透露自己從以前就喜歡吃好市多的牛肉捲，直到最近去逛好市多的時候，因為實在忍不住想吃的慾望，於是就買了一份牛肉捲來品嚐，結果卻讓她非常失望。

從照片中可以看見，牛肉捲的橫切面幾乎都是麵包，不僅只有中間一小片薄薄的牛肉片，連起司的份量都相當少，彷彿就是在吃麵包。對此，原PO在貼文中寫道，「今天超級失望！漲價後+縮水！牛肉捲變這樣正常嗎？還是我這條比較好運呀？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友都認為吃起來跟以前差很多，「縮水超多，尤其是內餡，之前的牛肉跟起司都是滿滿滿的」、「我也買過一次這樣的，之後就再也不買了」、「沒漲價，就是偷工減料」、「價格不變，當然就只能縮量了」、「以前吃都會滴汁，現在都還要喝水」、「好市多熟食區真的讓人越來越失望」、「太悲慘了，不如漲價維持品質」、「早就變成都是麵包，餡料都變超級少」。

另外，也有老饕大推「內湖和汐止店」，「上上禮拜在內湖店買的還不錯」、「我週二在內湖店買的是滿滿牛肉，肉汁還多到滲出來把紙袋泡爛，我還不爽紙袋爛掉，看來我要惜福一點」、「內湖店每週吃一次都正常」、「新莊和中和都不好吃，內湖跟汐止好吃一些」。

好市多 Costco

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