中秋節表演嫦娥奔月 網笑噴「以為中元節抓交替！」

今（9日）是中秋連假，華人社會吃月餅、賞月習俗以外，還會有各種活動來慶祝，日前有位民眾分享「嫦娥奔月」的展演活動，只見嫦娥不是輕盈的奔上月亮，而是被鋼絲吊著上去，讓網友直呼「我已經笑到不行了，看到後面才知道是在演嫦娥奔月的故事」。

一名網友在「爆料公社」分享嫦娥奔月的影片，地點疑似在中國，原本故事內容是嫦娥吞下仙丹，飄飄然的往月亮奔去，這應該是美麗的畫面，但活動現場的佈景製作較為簡陋，從影片中可見「一襲白袍與一頂黑髮製成的嫦娥，被鋼絲網上吊，像是女鬼一樣往前平行滑動，而且鋼絲似乎卡住，讓嫦娥前進時，會有些不順暢」。

逗趣的模樣讓原PO忍不住直呼「我已經笑到不行了！我是看到後面有兔子，才知道這是在演嫦娥奔月」。網友看完也大笑「這嫦娥是不是怨氣很深，想抓交替來著的」、「原來是中元節啊！還以為是中秋節咧！」、「嫦娥長這樣，吳剛就不會砍樹了會先砍她」、「幸好嫦娥沒有雙手平行向前舉起，不然很像喊『納命來』」、「這是經費不足，所以中元節跟中秋節都用同一個道具？」