快訊

英女皇與菲利普相愛逾70年 4個孩子「違規又婚外情」讓她操碎了心

男好奇「周杰倫跟林俊傑誰強？」 網大讚：一出道就沒輸過！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「周杰倫跟林俊傑誰比較強？」大家看法不一。 張詒宣
一名網友好奇「周杰倫跟林俊傑誰比較強？」大家看法不一。 張詒宣

天王周杰倫推出多首膾炙人口的歌曲，最新專輯《最偉大的作品》吸引大批粉絲，金曲歌王林俊傑也展開巡迴演唱會，12月3日的演唱會門票4分鐘內就賣光。日前就有網友比較兩位歌手「誰比較強」，文章曝光後，馬上引發熱議。

一名網友在PTT發文表示，他以前經歷痛苦的失戀時，覺得林俊傑的歌曲很動人，但最近兩三年發現周杰倫的歌曲更厲害，認為「真正失戀過才發現，周杰倫以前的歌曲是經典」。

他指出，小時候認為林俊傑跟周杰倫一樣強，但後來發現周杰倫的歌曲更好聽，如果硬要比的話「還是周杰倫贏一點」，原PO強調「周杰倫的幾張專輯太強了，各位怎麼看？」

一名網友好奇「周杰倫跟林俊傑誰比較強？」大家看法不一。圖為林俊傑在慈善音樂會上深情地自彈自唱。圖／JFJ PRODUCTIONS提供
一名網友好奇「周杰倫跟林俊傑誰比較強？」大家看法不一。圖為林俊傑在慈善音樂會上深情地自彈自唱。圖／JFJ PRODUCTIONS提供

對此，網友大讚周杰倫「從一開始就沒輸過」、「周杰倫先出道的」、「周杰倫從出道開始，林俊傑就看不到車尾燈了」、「周杰倫出道的時候，根本是稱霸整個時代」、「周杰倫作曲部分是天才，但兩人唱功都普通」、「周杰倫出道就很厲害，林俊傑是後來居上」、「周杰倫從來沒輸過」、「周杰倫橫空出世，第一張就直接震撼整個音樂圈，推薦你去看他早期的演唱會，真的超經典，唱功和編曲都不是現在能比的」。

也有人稱讚林俊傑「林俊傑的歌曲，傳唱度很高，在中國大陸很紅」、「林俊傑的背景比周杰倫雄厚」、「林俊傑也算是天王了」、「林俊傑可以跟吳克群比」、「持平而論，林俊傑的後期狀態比周杰倫好」。

周杰倫 林俊傑

延伸閱讀

LINE太胖超佔手機記憶體好困擾？ 網教方法幫APP減肥

英國女王伊麗莎白二世駕崩 網見「預言影片」狠酸：未來人丟臉丟大了

健康惡化有端倪？英國女王最後公開身影 手背留「大片瘀青」

有照片為證！英國天空驚見神秘雲朵 民眾眼尖發現「招牌帽子」：是女王！

相關新聞

男好奇「周杰倫跟林俊傑誰強？」 網大讚：一出道就沒輸過！

天王周杰倫推出多首膾炙人口的歌曲，最新專輯《最偉大的作品》吸引大批粉絲，金曲歌王林俊傑也展開巡迴演唱會，12月3日的演唱會門票4分鐘內就賣光。日前就有網友比較兩位歌手「誰比較強」，文章曝光後，馬上引發熱議。

英國女王伊麗莎白二世駕崩 網見「預言影片」狠酸：未來人丟臉丟大了

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間8日晚間辭世，享耆壽96歲。不過，日前曾有一名自稱來自未來的時空旅人，確切預測伊麗莎白二世的離世日期。

人間有溫情！長腿正妹扶老奶奶過馬路 網友讚：人美心更美

只要仔細觀察，可以發現社會上處處充滿溫暖。近日有網友在等紅燈時，發現有一位年輕女孩主動攙扶行動不便的老奶奶過馬路，讓許多網友大讚「真是人美心也美」。

他留言「這一句」遭陳時中封鎖 網酸：30年後解封

台灣九合一縣市長選舉將在11月底投票，民進黨的陳時中也將角逐參選台北市市長。不過近日卻有網友發文抱怨，自己僅是在陳時中的推特(Twitter)下留言，卻遭到封鎖，令他不知該如何是好。

鳳梨酥放1小時紙巾變「半透明」 網友驚呼：這就是美味的秘密

中秋節將至，不少人都會吃吃月餅、鳳梨酥、蛋黃酥的糕點應景，不過，這些中式糕點的熱量可不容小覷。近日一名網友在Dcard論壇分享自己在上班時獲得了一塊鳳梨酥，沒想到用紙巾包著一小時後，竟出現令人「罪惡」的變化。

飯糰加熱才是王道！ 網友激推正確吃法：海苔酥脆、香氣炸裂

超商的三角飯糰放在冷藏架上，總覺得冰冰的不好吃嗎？近日有網友在Dcard分享超商御飯糰的「正確吃法」，表示將包有海苔的三角飯糰放進烤箱烤，簡單的步驟就可以讓飯糰變得超級美味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。