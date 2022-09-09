男好奇「周杰倫跟林俊傑誰強？」 網大讚：一出道就沒輸過！

天王周杰倫推出多首膾炙人口的歌曲，最新專輯《最偉大的作品》吸引大批粉絲，金曲歌王林俊傑也展開巡迴演唱會，12月3日的演唱會門票4分鐘內就賣光。日前就有網友比較兩位歌手「誰比較強」，文章曝光後，馬上引發熱議。

一名網友在PTT發文表示，他以前經歷痛苦的失戀時，覺得林俊傑的歌曲很動人，但最近兩三年發現周杰倫的歌曲更厲害，認為「真正失戀過才發現，周杰倫以前的歌曲是經典」。

他指出，小時候認為林俊傑跟周杰倫一樣強，但後來發現周杰倫的歌曲更好聽，如果硬要比的話「還是周杰倫贏一點」，原PO強調「周杰倫的幾張專輯太強了，各位怎麼看？」

一名網友好奇「周杰倫跟林俊傑誰比較強？」大家看法不一。圖為林俊傑在慈善音樂會上深情地自彈自唱。圖／JFJ PRODUCTIONS提供

對此，網友大讚周杰倫「從一開始就沒輸過」、「周杰倫先出道的」、「周杰倫從出道開始，林俊傑就看不到車尾燈了」、「周杰倫出道的時候，根本是稱霸整個時代」、「周杰倫作曲部分是天才，但兩人唱功都普通」、「周杰倫出道就很厲害，林俊傑是後來居上」、「周杰倫從來沒輸過」、「周杰倫橫空出世，第一張就直接震撼整個音樂圈，推薦你去看他早期的演唱會，真的超經典，唱功和編曲都不是現在能比的」。

也有人稱讚林俊傑「林俊傑的歌曲，傳唱度很高，在中國大陸很紅」、「林俊傑的背景比周杰倫雄厚」、「林俊傑也算是天王了」、「林俊傑可以跟吳克群比」、「持平而論，林俊傑的後期狀態比周杰倫好」。