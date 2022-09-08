社區群組成許願池！1F要放「碾米機」 內行曝1招解決：一半人會閉嘴

不少大樓都會設立社區群組，供住戶可以反應社區的問題，讓管委會加以改善。一名網友買了預售屋，今年蓋好入住後加入社區群組，結果卻發現社區群組是「許願池」，於是他分享在群組看到的「奇葩要求」，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他前幾年買了預售屋，今年蓋好入住加入社區群組，結果發現社區群組是「許願池」，一直有住戶拿別社區的公設來比較，怪建設公司沒有給，「合約書白紙黑字寫那麼清楚，在那邊嫌棄，結果也還是乖乖住在那？」，他也補充，管理費目前是一坪60元。

原po也分享住戶在社區群組許的「奇葩願望」：

希望一樓大廳有冷凍冰箱，買生鮮雜貨可以冰，若家裡冰箱爆掉有地方可以冰。 希望垃圾間有冷氣冷藏垃圾，廚餘本身已有冷藏，這樣才會有味道，原po一看到不禁吐槽，「電費不用錢？」。 希望一樓設置碾米機或賣米機及自動販賣機，原po則表示，「樓下就有便利商店…」。 希望大門改成自動門，這樣就不用推門。 希望公車站牌插旗在社區門口，理由是要往左邊走200公尺太遠了。 希望各住戶在自己家不能抽菸，因為陽台窗戶煙味會飄到別人家，但原po卻認為，「我買的房子在家裡要幹嘛也要管？單純個人意見」。 希望樓下開全聯，原po則表示，「旁邊大馬路就有全聯跟家樂福超市，騎車2分鐘」。 希望樓下開蝦皮店到店，原po看了相當傻眼，「你是天天買蝦皮嗎？」 希望樓下開永和豆漿店。 希望地下停車場跟垃圾間中間劃設斑馬線，因為怕車開太快會撞到人，原po無言，「要不要順便紅綠燈啊」。

此文一出，吸引2000多名網友按讚及討論，「我突然覺得我們社區住戶都很隨和，感謝版主讓我見識到原來社會上還有這麼奇葩的人」、「請他們自己花錢啊，什麼服務都有」、「又貪又懶又搞怪的一群人」、「碾米機就離譜了」、「真的大開眼界」、「社區真的一堆人才啦，你這才剛開始而已…」、「99%的社區都有一樣的住戶～」、「要不要順便開啟公車專用道可以直接開上樓」、「我建議退群，裡面就一堆負面仔，越看心情越糟」。

有網友則建議，可以調漲管理費，「一個月管理費20000左右就可達到，他們管理費有繳那麼多嗎？」、「只要告訴他們這些會用到公共電費，應該會有一半人閉嘴」、「這些要求不難啊…管理費調到1坪600元，全部滿足」、「沒有什麼是錢解決不了的，重點是住戶付不付錢…」。

不過，有網友則表示，有些要求還算合理，「垃圾冷藏跟冷凍冰箱其實蠻必要的，新社區的標配，沒有真的會怪怪的，不如買中古屋」、「公車站牌申請看看有機會、抽菸真的煙味亂飄很臭，其他都是錢而已，開會直接要大家多繳錢就不會有這些意見了」、「我們社區有垃圾跟廚餘冷藏不會臭，管理室也有冰箱跟冷凍，這兩個真的很需要，太方便了」、「我們社區有冷凍櫃可以代收，垃圾間真的是大冰箱，冷藏沒味道，全社區禁菸」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康