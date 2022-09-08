快訊

西工遭駭 曾是殲20總設計師的母校 若真是美所為也不稀奇

衝這3國買iPhone 14！這裡便宜到賺1張廉航來回機票

有你嗎？網列iPhone 14換機潮「四大族群」 苦主哭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社區群組成許願池！1F要放「碾米機」 內行曝1招解決：一半人會閉嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友買了預售屋，入住後加入社區群組，卻發現社區群組是「許願池」，於是他分享在群組看到的「奇葩要求」。圖／ingimage
有網友買了預售屋，入住後加入社區群組，卻發現社區群組是「許願池」，於是他分享在群組看到的「奇葩要求」。圖／ingimage

不少大樓都會設立社區群組，供住戶可以反應社區的問題，讓管委會加以改善。一名網友買了預售屋，今年蓋好入住後加入社區群組，結果卻發現社區群組是「許願池」，於是他分享在群組看到的「奇葩要求」，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他前幾年買了預售屋，今年蓋好入住加入社區群組，結果發現社區群組是「許願池」，一直有住戶拿別社區的公設來比較，怪建設公司沒有給，「合約書白紙黑字寫那麼清楚，在那邊嫌棄，結果也還是乖乖住在那？」，他也補充，管理費目前是一坪60元。

原po也分享住戶在社區群組許的「奇葩願望」：

希望一樓大廳有冷凍冰箱，買生鮮雜貨可以冰，若家裡冰箱爆掉有地方可以冰。

希望垃圾間有冷氣冷藏垃圾，廚餘本身已有冷藏，這樣才會有味道，原po一看到不禁吐槽，「電費不用錢？」。

希望一樓設置碾米機或賣米機及自動販賣機，原po則表示，「樓下就有便利商店…」。

希望大門改成自動門，這樣就不用推門。

希望公車站牌插旗在社區門口，理由是要往左邊走200公尺太遠了。

希望各住戶在自己家不能抽菸，因為陽台窗戶煙味會飄到別人家，但原po卻認為，「我買的房子在家裡要幹嘛也要管？單純個人意見」。

希望樓下開全聯，原po則表示，「旁邊大馬路就有全聯跟家樂福超市，騎車2分鐘」。

希望樓下開蝦皮店到店，原po看了相當傻眼，「你是天天買蝦皮嗎？」

希望樓下開永和豆漿店。

希望地下停車場跟垃圾間中間劃設斑馬線，因為怕車開太快會撞到人，原po無言，「要不要順便紅綠燈啊」。

此文一出，吸引2000多名網友按讚及討論，「我突然覺得我們社區住戶都很隨和，感謝版主讓我見識到原來社會上還有這麼奇葩的人」、「請他們自己花錢啊，什麼服務都有」、「又貪又懶又搞怪的一群人」、「碾米機就離譜了」、「真的大開眼界」、「社區真的一堆人才啦，你這才剛開始而已…」、「99%的社區都有一樣的住戶～」、「要不要順便開啟公車專用道可以直接開上樓」、「我建議退群，裡面就一堆負面仔，越看心情越糟」。

有網友則建議，可以調漲管理費，「一個月管理費20000左右就可達到，他們管理費有繳那麼多嗎？」、「只要告訴他們這些會用到公共電費，應該會有一半人閉嘴」、「這些要求不難啊…管理費調到1坪600元，全部滿足」、「沒有什麼是錢解決不了的，重點是住戶付不付錢…」。

不過，有網友則表示，有些要求還算合理，「垃圾冷藏跟冷凍冰箱其實蠻必要的，新社區的標配，沒有真的會怪怪的，不如買中古屋」、「公車站牌申請看看有機會、抽菸真的煙味亂飄很臭，其他都是錢而已，開會直接要大家多繳錢就不會有這些意見了」、「我們社區有垃圾跟廚餘冷藏不會臭，管理室也有冰箱跟冷凍，這兩個真的很需要，太方便了」、「我們社區有冷凍櫃可以代收，垃圾間真的是大冰箱，冷藏沒味道，全社區禁菸」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

買房

延伸閱讀

房仲帶看房「大小眼」對女兒超敷衍 媽一句話洗臉網讚好帥

親戚免費停車半年！媳怨想收租金遭婆婆罵愛計較 網見「1重點」直言：閉嘴吧

凶嫌持刀砍人恐躲社區 加拿大下令搜捕禁居民外出

幸運兒中秋晚會社區摸彩連中最大獎 一決定讓全場噓爆

相關新聞

飯糰加熱才是王道！ 網友激推正確吃法：海苔酥脆、香氣炸裂

超商的三角飯糰放在冷藏架上，總覺得冰冰的不好吃嗎？近日有網友在Dcard分享超商御飯糰的「正確吃法」，表示將包有海苔的三角飯糰放進烤箱烤，簡單的步驟就可以讓飯糰變得超級美味。

社區群組成許願池！1F要放「碾米機」 內行曝1招解決：一半人會閉嘴

不少大樓都會設立社區群組，供住戶可以反應社區的問題，讓管委會加以改善。一名網友買了預售屋，今年蓋好入住後加入社區群組，結果卻發現社區群組是「許願池」，於是他分享在群組看到的「奇葩要求」，吸引不少網友熱烈討論。

回娘家烤肉人多！她熱心分配位子被狂虧 媽下秒「驚人舉動」全場笑翻

中秋節要到了！不少人會趁著連假團聚烤肉，最近有一名女網友表示，最近回娘家烤肉的時候，因為人數超過10人，但桌子很小，所以就不自覺的開始幫大家分配位子，沒想到媽媽從屋內走出來時，也開始做了一模一樣的事，讓大家瞬間笑翻，直呼「基因真不是開玩笑的」。

疑偷電！郵局電動車插座接「大同電鍋」網傻眼：行走的廚房?

大同電鍋是台灣家庭必備的煮飯好物，家裡有大同電鍋不稀奇，但是大同電鍋出現在路邊，就很少見了。有網友在臉書粉絲團《路上觀察學院》貼出了一張照片，只見路邊有插座，竟然插著一只大同電鍋，「第一次看到有人在路上煮飯，行走的廚房」。

店內物品失竊誰負責？員工遭要求全額賠償 律師：恐違法

店家、賣場偶而會有小偷光顧，常令業者相當頭痛，但失竊的物品該由公司、店家自行吸收，還是員工賠償？有網友在Dcard上表示，自身在混合式3C店家服務，近日因高價藍芽耳機遭竊，高層卻要求員工賠償，令原PO覺得非常不合理。法律諮詢服務網鄧湘全律師表示，除非可以證明店內損失是因為員工故意或過失造成，否則不可以要求員工賠償。

打不出來！「焦糖、小智」成陳時中後援會LINE社群敏感詞 成員傻眼

北市議員徐巧芯日前在臉書揭露「陳時中2022市長競選辦公室」的通訊錄，指出陳時中社群網路部的頭牌是焦糖陳嘉行。有網友貼出數張LINE社群「陳時中-台北後援會」成員對話，發現「焦糖」、「小智」等詞不能輸入，驚訝「焦糖變成敏感詞了」，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。