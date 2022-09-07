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打不出來！「焦糖、小智」成陳時中後援會LINE社群敏感詞 成員傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
陳時中後援會LINE社群成員發現「焦糖、小智」成敏感詞，無法輸入會被系統擋掉。圖擷自《PTT Gossiping板》
陳時中後援會LINE社群成員發現「焦糖、小智」成敏感詞，無法輸入會被系統擋掉。圖擷自《PTT Gossiping板》

北市議員徐巧芯日前在臉書揭露陳時中2022市長競選辦公室」的通訊錄，指出陳時中社群網路部的頭牌是焦糖陳嘉行。有網友貼出數張LINE社群「陳時中-台北後援會」成員對話，發現「焦糖」、「小智」等詞不能輸入，驚訝「焦糖變成敏感詞了」，引發熱議。

一位網友在《PTT Gossiping板》貼出數張擷圖，寫道「有著1279成員的『陳時中-台北後援會』LINE社群，也學會中共擋敏感詞這招了」。擷圖是該社群成員的對話，有成員提到焦糖哥哥陳嘉行，稱讚他是個很棒的戰將，無法被重用全因藍白的故意嘲諷，下一句接著問大家「是說，這裡不能留言『焦糖』？」

提問引發關注，其他成員也試著輸入，發現真的無法輸入「焦糖」一詞，原提問者說明自己是在兩字中間多空了幾格才能輸入，有人猜測「可能是怕有人拿他做文章，乾脆先設成垃圾關鍵字吧」。事實上，不僅「焦糖」一詞被鎖，另一張擷圖顯示，有人抱怨一直被撤訊息，才發現連「小智」兩字也不能打。

貼文引發熱議，網友訝異「焦糖、小智」成了「不能說的那個人」、「可以講陳嘉行不能講焦糖？」、「笑死…這不就是中共」、「很會，學對岸自我審查」、「中介法試運行」、「之後該不會要翻牆才能發訊息了吧」。

另有人好奇「LINE群可以擋關鍵字？」，網友解釋「LINE社群就是能用暱稱聊，所以小白特別多」、「避免一些人來亂吧」、「LINE社群管理員可以設定過濾關鍵字」、「社群的特色就是管理員最大 可以完全控制」。

根據LINE官方資訊，社群功能於2020年6月正式上線，設有「管理員機制」，開水人數上限可達5000人，成員可以自訂匿稱聊天，而「管理員」可以設定成員權限、設定「自動過濾文字」的封鎖詞彙、符號。

LINE社群設有「垃圾訊息過濾器」，可以設定封鎖特定詞彙、符號。圖擷自《PTT Gossiping板》
LINE社群設有「垃圾訊息過濾器」，可以設定封鎖特定詞彙、符號。圖擷自《PTT Gossiping板》

2022大選 台北市長 陳時中 焦糖哥哥

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