料比阿堂鹹粥多！新竹彭湃海鮮粥140元被嫌貴 網譏：太奢侈了

台南知名美食「阿堂鹹粥」9個月來漲價兩次，一碗漲到260元，成為近期熱門話題。就有網友分享新竹某家店的「海鮮神粥」，滿滿一碗料只賣140元還被嫌貴，令網友們看了也譏笑說「你這碗海鮮太奢侈了」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享，他到某間店點了一碗海鮮粥，從畫面中可見上頭有滿滿的料，價格只要140元，如此佛心的價格令原po相當敬佩，直呼「在新竹地區賣140真的是佛心老闆了!」。

然而，他吃到一半老闆卻開始大吐苦水，「林X勒！挖欸海鮮粥！裡面的料有鮮蝦、花枝、豬肉片、豬肝、魚皮、魚肉片、蛤蜊、鮮蚵、跟貢丸，結果賣$140還被嫌貴，我還開冷氣給你們吹耶！別人賣280！我的料比他家多耶」。

原Po聽完也建議老闆可以試著漲價，怎料老闆聽完卻心酸到默不出聲。文章曝光，網友也紛紛回應，「昨天吃的鹹粥65元，買的時候老闆娘說她連漲五元都怕流失客人」、「可以放一整塊虱目魚肚再賣140，應該會生意很好」、「在台灣吃海鮮是奢侈的行為」、「這樣不用200真的...趁老闆收起來之前要多吃幾次」、「地址交出來，吃爆他」。