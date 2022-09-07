肯德基品質縮水？套餐炸雞變迷你 網友酸賺爆：蛋塔好大

速食業者主打快速出餐的特色，提供許多消費者用餐時段的便利性，也是不少外食族的最佳良伴，不過潛在缺點在於餐點品質可能不一。有網友購買知名速食店肯德基套餐時，卻發現肯德基的主打商品「炸雞」縮水成跟蛋塔一樣大。許多網友紛紛表示，真的縮水到很誇張。

原PO在爆廢公社發文分享，自己在肯德基買到的炸雞套餐，炸雞品質不如預期，甚至炸雞跟蛋塔一樣大！令她相當無奈。由原PO所拍攝的照片一出，可以發現肯德基蛋塔與炸雞大小均等。

原PO將炸雞拿在手上與手掌進行比對，也僅僅只有4隻手指大小。

炸雞僅有原PO的一半手掌大小。圖擷自 爆廢公社

許多網友紛紛回復，「你賺到了，好大的蛋塔」、「手太大」、「我前天也吃到類似這樣的炸雞，太詭異了」、「天氣太熱雞長不大」、「在台灣吃炸雞好奢侈」。

也有網友批評表示，「買過一次這種品質」、「薯條沒幾根」、「肯德基縮水太嚴重了，已拒吃」、「現在炸雞普遍縮小到誇張」、「正常，我也吃過」。