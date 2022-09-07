快訊

烏瓦德返校日：美國校園槍擊案後的學生安全？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肯德基品質縮水？套餐炸雞變迷你 網友酸賺爆：蛋塔好大

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO將肯德雞炸雞與蛋塔對比。圖擷自爆廢公社
原PO將肯德雞炸雞與蛋塔對比。圖擷自爆廢公社

速食業者主打快速出餐的特色，提供許多消費者用餐時段的便利性，也是不少外食族的最佳良伴，不過潛在缺點在於餐點品質可能不一。有網友購買知名速食店肯德基套餐時，卻發現肯德基的主打商品「炸雞」縮水成跟蛋塔一樣大。許多網友紛紛表示，真的縮水到很誇張。

原PO在爆廢公社發文分享，自己在肯德基買到的炸雞套餐，炸雞品質不如預期，甚至炸雞跟蛋塔一樣大！令她相當無奈。由原PO所拍攝的照片一出，可以發現肯德基蛋塔與炸雞大小均等。

原PO將炸雞拿在手上與手掌進行比對，也僅僅只有4隻手指大小。

炸雞僅有原PO的一半手掌大小。圖擷自爆廢公社
炸雞僅有原PO的一半手掌大小。圖擷自爆廢公社

許多網友紛紛回復，「你賺到了，好大的蛋塔」、「手太大」、「我前天也吃到類似這樣的炸雞，太詭異了」、「天氣太熱雞長不大」、「在台灣吃炸雞好奢侈」。

也有網友批評表示，「買過一次這種品質」、「薯條沒幾根」、「肯德基縮水太嚴重了，已拒吃」、「現在炸雞普遍縮小到誇張」、「正常，我也吃過」。

肯德基 速食

延伸閱讀

台灣海鮮本來就貴？網友指國外吃這些海鮮很便宜

幸運兒中秋晚會社區摸彩連中最大獎 一決定讓全場噓爆

上廁所見這幕超尷尬 他買抽取式衛生紙卻拉出「長長一串這啥」

今年中秋節用「這1物」烤肉 大票網秒嚇瘋：中元普渡剩下的？

相關新聞

幸運兒中秋晚會社區摸彩連中最大獎 一決定讓全場噓爆

中秋節即將到來，許多社區會舉行中秋晚會應景。一名網友在PTT以「如果是你會把紅包捐出去嗎」為題發文表示，自己在社區的中秋晚會連中了當晚的最大獎項，但主委卻當場提議希望原PO將其中一包紅包「捐出」，頓時讓他很為難，上網發問網友，如果是你，會選擇把剛到手的紅包捐出嗎。

台灣海鮮本來就貴？網友指國外吃這些海鮮很便宜

藝人楊丞琳一句「在台灣沒吃什麼海鮮」引發熱烈輿論。一名網友在PTT板上以「台灣海鮮本來就貴，不要因人廢言」為題發文，認為部分海鮮在國外吃的確比較便宜，請大家不要「因人廢言」。

打不出來！「焦糖、小智」成陳時中後援會LINE社群敏感詞 成員傻眼

北市議員徐巧芯日前在臉書揭露「陳時中2022市長競選辦公室」的通訊錄，指出陳時中社群網路部的頭牌是焦糖陳嘉行。有網友貼出數張LINE社群「陳時中-台北後援會」成員對話，發現「焦糖」、「小智」等詞不能輸入，驚訝「焦糖變成敏感詞了」，引發熱議。

肯德基品質縮水？套餐炸雞變迷你 網友酸賺爆：蛋塔好大

速食業者主打在點餐後食物就能快速出餐的特色，提供許多消費者用餐時段的便利性，也是不少外食族的最佳良伴，不過潛在缺點就在於餐點品質可能不一。有網友購買知名速食店肯德基套餐時，卻發現肯德基的主打商品「炸雞」縮水成跟蛋塔一樣大。許多網友紛紛表示，真的縮水到很誇張。

料比阿堂鹹粥多！新竹彭湃海鮮粥140元被嫌貴 網譏：太奢侈了

台南知名美食「阿堂鹹粥」9個月來漲價兩次，一碗漲到260元，成為近期熱門話題。就有網友分享新竹某家店的「海鮮神粥」，滿滿一碗料只賣140元還被嫌貴，令網友們看了也感嘆「你這碗海鮮太奢侈了」。

分母工具人？中秋節女同事約宜蘭烤肉 見「1條件」他猶豫了

中秋節即將到來，不少人會約親朋好友去烤肉，一名網友表示有女同事約他中秋節去宜蘭烤肉，她們訂了民宿可以烤肉和游泳池，但前提是沒有房間可以住宿，令他相當猶豫，於是想問問網友們，「到底要不要去啊？」，引起不少網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。