快訊

台大校長遴選校務會議淪盲投？募款和治校理念成勝出關鍵

兩岸情報戰／劉連昆與程翔案的殘酷 台諜非死即關、幕後者晉升

殺警凶嫌林信吾今起訴 檢方認「情節最重大惡行」求處死刑

分母工具人？中秋節女同事約宜蘭烤肉 見「1條件」他猶豫了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示有女同事約他中秋節去宜蘭烤肉，但前提是沒有房間可以住宿，令他相當猶豫。圖為中秋烤肉示意圖。記者侯永全攝影／報系資料照
有網友表示有女同事約他中秋節去宜蘭烤肉，但前提是沒有房間可以住宿，令他相當猶豫。圖為中秋烤肉示意圖。記者侯永全攝影／報系資料照

中秋節即將到來，不少人會約親朋好友去烤肉，一名網友表示有女同事約他中秋節去宜蘭烤肉，她們訂了民宿可以烤肉和游泳池，但前提是沒有房間可以住宿，令他相當猶豫，於是想問問網友們，「到底要不要去啊？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，有同事約他中秋節當天去宜蘭烤肉，她們一群人訂了民宿，可以烤肉還有游泳池，但前提是「沒有房間可以睡」，因此女同事表示，他可以烤完肉就先回台北，隔天她們再自己搭客運回去，「答應就可以載妹去宜蘭，還可以看她們穿比基尼玩水，但不能住」，於是他想問問網友們，「現在好猶豫到底要不要去啊？」。

網友紛紛表示，「分母工具人你好」、「不要拿玩戀愛遊戲的選項來問我們」、「笑死，有夠可悲」、「我是你就不會去，你自己絕對玩的不開心，不要再幻想自己有甚麼鬼機會了」、「你先答應說要去，當天再各種不舒服」、「你就司機跟生火組的」、「沒看過被當工具人還這麼開心的」、「先不說真假，這有點羞辱人了吧」、「你那天找好朋友去吃飯都比去當分母快樂」。

有網友則建議，「原本就沒被揪，表示交情不好，除非你很會尬聊，不然最好別去了」、「別幻想了，到時候期望你滾你又賴著場面就難看了」，不過，有網友則表示，去了至少有機會，「有去有機會，幹嘛一定要住，能住又不能幹嘛，去了至少能增加彼此話題，如果一群女生就去，但如果有其他男的同住就算了」、「這種機會還不懂把握的話，註定單身」、「悲觀什麼啦，這明明就是個考驗，加油」、「去啊，有去有機會，反正最差就分母人而已」。

中秋節 烤肉

延伸閱讀

今年中秋節用「這1物」烤肉 大票網秒嚇瘋：中元普渡剩下的？

準備烤肉了？瓦斯罐回收落實4步驟 不能丟垃圾壓縮車

今年中秋節假期「週五」開始放假！8大守則防癌防疫健康吃

今年要去哪裡烤？10大「中秋烤肉地點」精選　看完立馬手刀預訂！

相關新聞

幸運兒中秋晚會社區摸彩連中最大獎 一決定讓全場噓爆

中秋節即將到來，許多社區會舉行中秋晚會應景。一名網友在PTT以「如果是你會把紅包捐出去嗎」為題發文表示，自己在社區的中秋晚會連中了當晚的最大獎項，但主委卻當場提議希望原PO將其中一包紅包「捐出」，頓時讓他很為難，上網發問網友，如果是你，會選擇把剛到手的紅包捐出嗎。

台灣海鮮本來就貴？網友指國外吃這些海鮮很便宜

藝人楊丞琳一句「在台灣沒吃什麼海鮮」引發熱烈輿論。一名網友在PTT板上以「台灣海鮮本來就貴，不要因人廢言」為題發文，認為部分海鮮在國外吃的確比較便宜，請大家不要「因人廢言」。

分母工具人？中秋節女同事約宜蘭烤肉 見「1條件」他猶豫了

中秋節即將到來，不少人會約親朋好友去烤肉，一名網友表示有女同事約他中秋節去宜蘭烤肉，她們訂了民宿可以烤肉和游泳池，但前提是沒有房間可以住宿，令他相當猶豫，於是想問問網友們，「到底要不要去啊？」，引起不少網友熱烈討論。

「平常吃叫海產...宴客才是海鮮」醫挺楊丞琳：她說的是貧窮的滋味

女星楊丞琳日前在中國大陸講了一句「吃海鮮是奢侈的在那」，在台灣引發爭議。醫師沈政男有感而發，以「貧窮的滋味」為題發文，認為楊丞琳的意思是「海鮮是一種貧窮的滋味。」

善用學生證「一年可省一支iPhone」？ 他估4年可省8萬元：開啟省錢宇宙

開學季到來，不少學生紛紛迎接新學期，但也有學長姊們畢業後相當有感。一名剛畢業不久的大學生表示，才2個多月就遭到族群的強烈切割，因為有學生證不僅餐廳有打折、高鐵、電影票、3C產品、展覽等等都有優惠，令他不禁直呼，「學生證開啟省錢宇宙欸！」。

內政部宣導反詐騙「笑死，有人說台灣吃海鮮很奢侈」 網怒：政府霸凌

台灣女星楊丞琳上大陸談話節目，談到自己在台灣沒吃過什麼海鮮，「吃海鮮挺奢侈」引發爭議。內政部6日臉書宣傳反詐騙，也玩詪造句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，內政部臉書湧入大量留言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。