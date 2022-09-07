分母工具人？中秋節女同事約宜蘭烤肉 見「1條件」他猶豫了

中秋節即將到來，不少人會約親朋好友去烤肉，一名網友表示有女同事約他中秋節去宜蘭烤肉，她們訂了民宿可以烤肉和游泳池，但前提是沒有房間可以住宿，令他相當猶豫，於是想問問網友們，「到底要不要去啊？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，有同事約他中秋節當天去宜蘭烤肉，她們一群人訂了民宿，可以烤肉還有游泳池，但前提是「沒有房間可以睡」，因此女同事表示，他可以烤完肉就先回台北，隔天她們再自己搭客運回去，「答應就可以載妹去宜蘭，還可以看她們穿比基尼玩水，但不能住」，於是他想問問網友們，「現在好猶豫到底要不要去啊？」。

網友紛紛表示，「分母工具人你好」、「不要拿玩戀愛遊戲的選項來問我們」、「笑死，有夠可悲」、「我是你就不會去，你自己絕對玩的不開心，不要再幻想自己有甚麼鬼機會了」、「你先答應說要去，當天再各種不舒服」、「你就司機跟生火組的」、「沒看過被當工具人還這麼開心的」、「先不說真假，這有點羞辱人了吧」、「你那天找好朋友去吃飯都比去當分母快樂」。

有網友則建議，「原本就沒被揪，表示交情不好，除非你很會尬聊，不然最好別去了」、「別幻想了，到時候期望你滾你又賴著場面就難看了」，不過，有網友則表示，去了至少有機會，「有去有機會，幹嘛一定要住，能住又不能幹嘛，去了至少能增加彼此話題，如果一群女生就去，但如果有其他男的同住就算了」、「這種機會還不懂把握的話，註定單身」、「悲觀什麼啦，這明明就是個考驗，加油」、「去啊，有去有機會，反正最差就分母人而已」。