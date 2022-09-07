善用學生證「一年可省一支iPhone」？ 他估4年可省8萬元：開啟省錢宇宙

開學季到來，不少學生紛紛迎接新學期，但也有學長姊們畢業後相當有感。一名剛畢業不久的大學生表示，才2個多月就遭到族群的強烈切割，因為有學生證不僅餐廳有打折、高鐵、電影票、3C產品、展覽等等都有優惠，令他不禁直呼，「學生證開啟省錢宇宙欸！」。

一名網友在Dcard「閒聊版」發文，他才剛畢業兩個多月就相當有感，他前幾天帶女友去吃牛排，看到隔壁學生情侶吃了一道免費的英式炸魚，沒多久又看到拿學生證去開丼吃和牛就可以打折的消息，於是他計算了一下大學時期4年可以拿多少優惠，他也不禁感嘆，「瞬間覺得才兩個多月就遭到族群強烈切割」。

原po以把優惠使用到淋漓盡致的方法計算，高鐵台北和左營來回5折票、電影票、餐飲優惠或買一送一、3C產品學生專案及展覽大概5~8折，再外加早餐店阿姨有時會因客人是學生而多送一份蔥蛋或吐司，還沒算到公車錢，「一年差不多可以買一隻iPhone」，省四年總共87520元，令他不禁直呼，「學生證開啟省錢宇宙欸！」。

原po也感嘆，出社會後除了省不到學生優惠的錢以外，每年還要再倒貼過年及長輩生日的紅包，在學時期勉勉強強還能賺個10000到12000的紅包錢，於是他想問問網友們，「大家還有用學生證省下哪些神奇的錢？」。

網友紛紛表示，「還記得當年畢業沒幾天的我為了省一個展覽票，偷偷用鑰匙把註銷章磨掉」、「學生證真的省超多錢...」、「電影一定要買學生票」、「好懷念，找到工作以後你就沒啥感覺惹」、「高鐵優惠對在南部讀書的北部學生，真的是福音⋯」。

不過，有網友則認為「欸不是，我知道高鐵有學生票可以省錢，但搶不到阿哭」、「領學生證的時候不會搭高鐵只有客運，領學生證的時候很少看電影，領學生證的時候3、400塊錢就是大餐，頂多看看古蹟或展覽可以優惠幾十塊錢」、「看電影從沒在用學生證都用信用卡優惠，威秀平日不用190，舒服」、「所以說你為了Apple學生專案優惠，每年要買兩次，這樣認真會省到錢嗎？！要確定欸」、「這種算法跟你戒菸存下來的錢可以買一台車一樣神奇，我社會人士，不坐高鐵、不看電影，不是也可以存到錢，都不花最省」。

有網友則表示，「無感...我都直接付錢懶得拿學生證，要去計較這麼多，那我是真的覺得人生好累」，學生優惠是先消費才能省錢，若真的想省錢，「出社會前就先養成不要亂花錢的習慣不久好了？為了省東省西實則花更多錢」。