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內政部宣導反詐騙酸「台灣吃海鮮很奢侈」 挨轟帶頭霸凌

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台灣海鮮本來就貴？網友指國外吃這些海鮮很便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
楊丞琳一句「在台灣沒吃過什麼海鮮」引起熱議，有網友指出部分海鮮像生食級干貝和牡丹蝦等，在國外吃比在國內較便宜。報系資料照
楊丞琳一句「在台灣沒吃過什麼海鮮」引起熱議，有網友指出部分海鮮像生食級干貝和牡丹蝦等，在國外吃比在國內較便宜。報系資料照

藝人楊丞琳一句「在台灣沒吃什麼海鮮」引發熱烈輿論。一名網友在PTT板上以「台灣海鮮本來就貴，不要因人廢言」為題發文，認為部分海鮮在國外吃的確比較便宜，請大家不要「因人廢言」。

原PO指出，包括蟹膏沙母、真龍蝦、鮪魚大腹生魚片、牡丹蝦、生食級干貝、馬糞海膽，這些海鮮在國外食用都比在台灣便宜，並稱「如果(在國外)很便宜，那確實台灣海鮮很貴；如果很貴，那台灣吃海鮮奢侈也是剛好而已。」

該文引起網友熱議。有人表示，應該是說台灣整體物價現在都很貴，「台灣連加蛋都快變成奢侈品了」，但也有人表示，台灣海鮮貴不貴其實要看購買的地點，像在菜市場的就便宜，高價餐廳當然是被當盤子。

有人認為，「問你能天天一條魚嗎」就知道，台灣海鮮還是很貴；但有人認為楊丞琳的說法仍有疑慮，認為海鮮貴不貴「還真的因人而異，對楊絕對不奢侈」，有人認為應該考慮楊說的時間點，認為是楊丞琳小時候的物價，和今日的物價飆升無法比，「小時候(30年前)秋刀魚一尾10元，養樂多5元，吃不起？」、「小時後便宜魚種，有些現在不便宜了」、「70年代，鮪魚很便宜」。

海鮮 楊丞琳 物價

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