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越南女友來台工作5年 第一次領獎金只有「35塊」超傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨越南女友收到部門獎金只有35元。圖擷自臉書「爆廢公社公開版」
一名網友抱怨越南女友收到部門獎金只有35元。圖擷自臉書「爆廢公社公開版」

許多員工上班最期待的莫過於「部門獎金」與「休假」，但如果拿到的薪水連飲料都買不了，可能不少人會覺得很掃興。日前一名網友發文批評女友公司，指出「我女友是越南勞工，做了5年工作第一次領紅包，沒想到只領到35元」，對此，其他網友認為「這種還不如不要發」。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他女友是越南勞工，在台灣公司工作5年，第一次領到生產獎金，沒想到打開一看只有「35元」，跟公司確認後了解「這是公司發放給部門的獎勵金，再由部門人數平分，雖然獎金不在勞基法規範內，但也該考慮一下員工的感受」。

貼文一出，引發網友熱議，有人直言「這樣包乾脆真的不要包好了，拿個600塊出來都不捨得嗎？」、「35元真多，我拿過兩元的，這個紅包意思意思一下而已」、「35塊真的很污辱人，我以前公司給外勞的獎金，都跟我們台灣人差不多錢，會少一點，但不至於少那麼多」、「主管乾脆請喝一杯飲料更實在」、「獎勵金為什麼不跟薪資算一起就好，還要另外包？」、「好的管理職會拿去買飲料，還自備點心給員工」。

薪水 爆廢公社

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