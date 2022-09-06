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銅版美食！皮薄餡飽「煎餃乘法表」價格佛心 吸引網友狂稱讚

聯合新聞網／ 綜合報導
價格佛心，簡單明瞭的「煎餃乘法表」吸引一堆網友猛按讚。圖擷自爆廢公社
價格佛心，簡單明瞭的「煎餃乘法表」吸引一堆網友猛按讚。圖擷自爆廢公社

現在物價一直飆漲，連一般平價小吃也都漲到讓人快要受不了，但日前有一位網友PO出一張「最近不吃粥，改吃煎餃!排隊請看煎餃乘法表」的照片，照片中的水煎餃5粒才20元，不但價格佛心，簡單明瞭的「煎餃乘法表」吸引一堆網友猛按讚。

日前有一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一張「煎餃乘法表」的照片，價格便宜引發網友直說想吃、跪求地址，有網友說「這個絕對不在北台灣」，原PO回應說這間店是在高雄市苓雅區三多二路的「金鳳水煎餃」，吃過的網友紛紛發言，說這家「高雄小吃」已開超過30年，來到攤位前可清楚看到價位表，它的水煎餃皮薄餡多口感飽滿，除了主打水煎餃之外，就只有賣鮮奶茶及咖啡牛奶而已，營業時間從早上一直到傍晚，所以可以把它當早餐、中餐或是下午茶來吃，而且老闆的佛心價吸引網友們狂稱讚。

「煎餃乘法表」照片一曝光，超過2千多人按讚留言，「真便宜，好方便」、「煎餃乘法表，真棒」、「這樣很好啊，簡單明瞭」、「五粒20元，十粒40元」、「人客買了一目了然，都不用餃辯」、「我們這裡水餃2.5元也會用這樣讓大家看，知道大家數學不好，這樣比較清楚多少錢啦」。

也有許多在地人留言表示，「高雄金鳳煎餃，以前3顆10元，超好吃」、「小時候是7顆10塊」、「260元可以吃65粒水餃…可以挑戰大胃王」、「醬汁獨特」、「每次去三和市場排隊超久的」、「高雄金鳳，開車不好停車，建議騎機車」、「排隊體驗，建議打電話預約」。

愛吃煎餃的網友也留言，「超喜歡吃煎餃...我家附近都沒有賣，都只有賣鍋貼，煎餃跟鍋貼真的是不一樣啊」、「煎餃與鍋貼的始祖都是『水餃』演變而來的，煎餃肥短只煎一面，鍋貼瘦長要煎兩面，內餡三者都差不多是一樣的料。」

下午茶 爆廢公社 佛心 水煎餃

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