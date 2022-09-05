基本工資調漲…他直呼「一點都不想發薪水」 網友兩派戰翻

勞動部日前召開基本工資審議委員會，拍板決定2023年將基本工資的月薪調升至26400元，時薪調升至176元。然而，一名男網友在網路上發文，直呼「基本工資一直漲，我一點都不想發薪水！」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「基本工資一直漲，我一點都不想發薪水」為題發文，原PO表示基本工資不斷調漲，新冠肺炎也肆虐長達三年，直呼「我一點都不想發薪水！」原PO認為請賺不了錢的員工，還為了符合政府法規一直幫他們加薪，「真的讓現在的老闆很難做，原物料漲、租金漲，真正有社會產值的行業不斷被剝削！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友狠酸，「那你還真沒資格請員工，自己摸摸鼻子包山包海吧」、「出得起香蕉的老闆，只請得起猴子，社會就是這麼殘酷」、「賺不到錢，公司收一收，該倒就倒，去上班吧！跟人家開什麼公司」、「如果連付基本工資都有壓力的話，店收起來去當員工吧」、「活該被罵，給這種底薪要求這麼多」、「一堆中小企業用最低薪資請人，整天談社會貢獻，殊不知自己才是阻礙經濟成長的毒瘤」。

不過，也有網友認同原PO觀點，「說的好，遣退達不到產值的員工吧，而且大部分人原本都超過基本工資很多，根本加不到薪」、「在這裡說自己是老闆，或是說當老闆很辛苦的人只會被砲，這邊勞工佔多數，視角不同，不會理解當老闆的壓力在哪」、「你說的，只有創業過的人才懂」。