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強颱來襲！PTT稱「平靜的不像颱風夜」 網曝各地風雨情況
強烈颱風「軒嵐諾」來襲，中央氣象局已發布海上陸上警報，預計今晚到明日風雨最明顯。有網友直呼「平靜的夜，冷靜得不像颱風」，甚至有網友直呼「連海邊都無風無雨」。不過也有不少住在台北市的網友回報當地出現劇烈降雨，紛紛留言「南港暴雨、中山暴雨」。
有網友今日凌晨在PTT發文表示，「目前沒風有雨，有雨滴落在遮版的聲音，平靜的夜，冷靜地不像颱風，有沒有各地風雨的八卦？」
其他網友紛紛留言「雷聲大雨點小」、「這個是廢颱無誤，連海邊都無風無雨」、「雷聲大雨點小」、「高雄沒有雨，有沒有風就不知道了」、「超廢，快滾」、「下班的時候風雨最大，就沒然後了」、「新北市也如原po所言」、「新北非常安靜」、「桃園無風無雨放晴」。
不過也有網友回報當地出現劇烈降雨，有人留言「新竹目前暴雨」、「山區下很大」、「苗栗一陣暴雨後出太陽，反覆進行中」、「新竹半夜雨像用倒的」、「今天雨勢有比較大」、「南港暴雨」、「中山暴雨」。
氣象局稍早已針對10縣市發布豪、大雨特報，並指出，第11號颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(3)日新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣地區及臺北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、臺北、新竹市、臺中、彰化、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。
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