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馬路是我家？情侶坐在慢車道上調情 挨批「連房間錢都想省」

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾開車發現一對情侶坐在大馬路的慢車道上，兩人卿卿我我，不顧自身和用路人的安危。 圖擷自爆廢公社
有民眾開車發現一對情侶坐在大馬路的慢車道上，兩人卿卿我我，不顧自身和用路人的安危。 圖擷自爆廢公社

俗話說「馬路如虎口」，不管是走路或開車騎車，在路上都要特別地注意安全，但偏偏還是有人不顧自身和他人安危，硬是要在路上做出危險行徑。有網友發現在車來車往的大馬路上，竟然有一對年輕情侶坐在慢車道上卿卿我我，完全不理會他人眼光和往來的人車，網友拍下影片上傳臉書，引起不少討論。

從原PO在臉書「爆廢公社貼出的影片看到，這對情侶在光天化日之下直接坐在大馬路上的慢車道上卿卿我我、摟摟抱抱的，彷彿當作自己家一樣，當中還不時有汽車、大卡車從面前呼嘯而過，還有機車也從他們身後穿越，讓人看了捏一把冷汗，原PO相當納悶地說「為什麼要坐在那聊天呢？」

許多人看了紛紛痛批太誇張，「連房間錢都想省」、「熱戀歸熱戀，但如果造成永久性傷害的戀愛得離開」、「要聊天請去85度c好嗎？」、「哇靠…完全不管世俗人的眼光」、「我只想問，不熱不燙嗎？」、「想死也不要拖別人一起下去」、「撞到就變亡命鴛鴦了」。

還有網友搞笑地說「這叫做『愛』，曬恩愛」、「感覺來了，哪裡都不是問題」、「現在年輕人的約會地點實在是超省錢的」'「有些戀愛會讓人變傻，原來是真的」、「因為人行道停滿了違停，OK？」、「沒錢去旅館，只好坐在馬路上免費日光浴」。

還有人認出地點就在彰化，「彰化滿庭芳？」、「在彰化金馬路，滿庭芳KTV門口，喝多了，直接坐在馬路上調情」、「這是彰化金馬路阿滿前，是喝多了還是巴嗨了？」、「你不懂彰化最新的網紅打卡約會景點」。

爆廢公社

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