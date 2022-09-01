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吃到生的還是熟的？ 好市多新品壽司組合「蝦蝦有兩種」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享買到熟蝦壽司。圖擷自好市多 商品經驗老實說
網友分享買到熟蝦壽司。圖擷自好市多 商品經驗老實說

許多人喜歡吃海鮮，在日式料理中常見生魚片、蝦子和有海鮮的握壽司，有民眾在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文，表示自己近期買了新產品鮭魚鮮蝦壽司組合，但拿到的壽司上鋪的卻是熟蝦，令他有些失望，於是詢問大家買到的是生蝦還是熟蝦。

原po表示，他看了網紅介紹的產品內容物是「生蝦壽司」，也有不少人買到生蝦，自己拿到的卻是熟的，「覺得滿失望的（雖然也好吃）。」接著他提到，自己後來致電好市多詢問，公司回應，這壽司組合強調的是「生鮭魚」，並未註明蝦子會是生還是熟的，而且全台灣應該會統一規格。

網友分享買到生蝦壽司。圖擷自好市多 商品經驗老實說
網友分享買到生蝦壽司。圖擷自好市多 商品經驗老實說

網友在留言處分享個人經驗：「我從沒有在Costco吃（看）過生蝦的壽司耶！」、「熟蝦+1」、「應該不會賣生蝦，因為會有新鮮度的問題，海鮮類產品不新鮮會出人命 」。

也有人表示自己曾買到過生蝦版的壽司，地點遍及台北、桃園、新竹、台中、嘉義、高雄，但也並非每個地方都買得到，似乎和好市多官方說的「全台灣統一規格」不太一樣。

熟蝦會呈現黃白色，而若是生蝦則會微微呈現半透明。對於熟蝦、生蝦哪個好吃，民眾看法也不一，有人認為同樣價錢當然是生蝦比較「值」，大讚生蝦鮮甜好吃，如果改成熟蝦就不會買；不過也有人擔心生蝦的新鮮度，表示吃起來腥味很重。

Costco 壽司

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