學徒日薪1600元上工半天卻跑了 老闆嘆：現在的年輕人不肯做

一名從事裝修工程的網友在網上抱怨「現在的年輕人美幹做！（不肯做）」他給學徒開出日薪1600元，且附2餐、飲料涼水，未料卻有人只做到中午就拿了便當和工錢就跑了，貼文曝光後引起網友熱議。

這名網友在「匿名2公社」發文抱怨「現在的員工真難請」，他透露自己在做「矽利康」工程，工作內容不需要搬重物，負責施作範圍內的清潔、塞泡綿工作。

有關薪水方面，他透露學徒起薪1600元（日薪），含早、中2餐，早上、下午各一次中場休息，皆提供飲料涼水，若是外縣市工程，會再提供3餐，如有加班，下班直接結清加班費，並提到月底領錢、不壓工數，含勞健保、三節獎金、生日禮金、年終。

他坦言前陣子連續遇到幾位應徵者，領了中午便當、拿了錢就跑，他表示現在大缺工，開了好條件卻沒人要做，「現在年輕人一堆美幹做的（不肯做）」。

許多網友看了紛紛留言表示，「好佛心的老闆」、「一堆美幹做又想賺大錢的」、「能吃苦耐勞的年輕人不多了」，也有人指出原PO指的矽利康工程需要「高空」作業，難怪少有人敢做，原PO也回應道「我也只要求不怕高而已」。

也有人質疑明明是薪水開太少，既然行情價請不到人，那為何不提高價錢？有人說「講得好像1600元很多一樣，1600元請不到，不會開到1800元嗎？」但有網友一聽立刻替原PO緩頰，「有供2餐又有飲料，加上日薪也超過1800元了，以人力派遣的粗工、1200元起的學徒來說，在工地工作通常都是吃自己，實際也拿不到1200元」。