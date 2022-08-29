共軍無人機「可擊落卻未開槍？」 網點出背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
近日共軍頻頻侵擾我國，日前更派遣無人機飛入金門大膽島拍攝近照，有網友就解釋我軍「不能開第一槍」的真正原因。圖為金門大膽島。圖／金門部落社團提供
近日共軍頻頻侵擾我國，日前更派遣無人機飛入金門大膽島拍攝近照，有網友就解釋我軍「不能開第一槍」的真正原因。圖為金門大膽島。圖／金門部落社團提供

近日共軍頻頻侵擾我國，日前更派遣無人機飛入金門大膽島拍攝近照，崗哨等設施被清楚拍攝，2名我國士兵一度拿石頭砸無人機，但未砸中。而實際上軍方在5年前就已公告「擊落SOP」，網友點出「不能開第一槍」的真正原因。

中國解放軍近日疑似以無人機拍攝金門大膽島崗哨，發現空拍機的2名士兵一度拿石頭砸無人機，但未砸中，空拍專家建議國防部，可以購買無人機訊號干擾槍，直接沒收闖入空域的無人機。

然而實際上，在2016年底，國防部就有針對空拍機闖入機場的規範做出說明，表示自2017年1月10日零時起，面對非法侵入軍事基地（含軍用機場）、營區等攝影，將「行政執行法」以頻率方式干擾攔捕，或使用防衛性武器擊落。

而時任國防部作計室聯合作戰處處長鍾樹明少也明確表示，在民用航空法規定的禁止施放無人機區域包括：松山、桃園、新竹、清泉崗、嘉義、臺南、岡山、屏東、高雄、花蓮佳山、花蓮、豐年、志航、馬祖、金門、馬公、七美、望安、綠島、蘭嶼等20處機場，四周一定距離範圍內禁止施放有礙飛航安全物體，面對非法侵入軍事基地、營區攝影，有立即危害飛航安全，妨礙軍事任務遂行。

而發現空拍機的SOP則為先回報主官和戰情中心，確認機體是否在營區範圍內後，再等待主官是否要用捕捉器。若確定需要用防衛性武器擊落，第一發須先鳴槍示警，第二發就直接向空拍機射擊。

PTT有網友就疑惑表示「無人機打下來是會怎樣」、「步槍直接打下來就好了不是嗎」，然而就有網友認為「不能開第一槍」、「開槍就黑掉了又不是傻了」、「開槍後你的兵就當不完了」。也有網友大酸「公告是用來宣導用的，不是拿來實施的」、「軟到不行」。

空拍機 大膽島 國防部

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