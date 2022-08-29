鄰居買2車位停腳踏車！他喊「有錢真好」1.4萬人讚爆：要珍惜　

許多民眾在買房的時候，為了省下找車位的麻煩，會一起買下停車位。近日有一名網友表示，鄰居買了2個車位，但都是一個停車、一個停腳踏車，讓他羨慕「有錢真好」，被po網之後也引起1.4萬網友大讚，「有這種鄰居要惜福，他讓你好上下車」。

網友在臉書「爆料公社」寫道，鄰居買下了兩個車位，多年來一個車位停車，另外一個都是停腳踏車，讓他直呼「有錢真好，除了羨慕還是羨慕」，他也貼上了照片佐證。

貼文也引起網友熱議，至今已經有1.4萬按讚叫好，「這管委會不錯啊，有些爛管委會規定車位只能停汽車，大型重機、機車、腳踏車一律不准停放，停了還要罰你錢」、「有這種鄰居要惜福，他讓你好上下車」、「我的鄰居是1台車停2個車位中間」、「我也是一個車位拿來停摩托車」、「以台灣人的習性，空置的車位，若不停腳踏車或是放點東西的話，就會被人家佔去停了」。

有人也表示會一次買兩個車位，「我覺得一次買2個車位才是正確的，因為這樣才能買在一起，而且能用房貸貸款，聽說日後單獨買車位不能用房貸貸款」、「有的建案都強迫買兩個以上車位」、「很多建案強制配2-3個車位！這很正常」、「車位很多時候是被迫和房子一起買的，鄰居可能也很無奈」。