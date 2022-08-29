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麥當勞焙果「1食材超迷你」 與廣告差很大惹議：被縮小燈照到？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾抱怨麥當勞新品焙果堡裡的番茄片太小，與廣告圖差很大。 圖擷自Dcard
一位民眾抱怨麥當勞新品焙果堡裡的番茄片太小，與廣告圖差很大。 圖擷自Dcard

連鎖速食店麥當勞近日推出「早餐焙果系列」，由貝果搭配香嫩炒蛋和鮮切番茄，並推出起司與培根兩種口味，一位民眾被廣告吸引決定訂外送嚐鮮，卻發現焙果裡的番茄片「超級迷你」，連網友看了都吃驚，「是被縮小燈照到嗎？」

一位女網友在Dcard上po出照片分享，她日前在麥當勞買了最新推出的焙果堡當早餐，根據該商品的廣告圖，貝果內應會有起司、炒蛋和大片番茄，然而當她滿心歡喜地咬下第一口時，不禁感到有些疑惑，「為什麼沒有番茄片？」於是她把貝果打開檢查，卻發現只有一片超迷你番茄藏在底部，「原來是滾走了啊.....這也太省番茄片了吧！」

該網友打開貝果才發現番茄片，驚呼「也太省番茄片了吧！」圖擷自Dcard
該網友打開貝果才發現番茄片，驚呼「也太省番茄片了吧！」圖擷自Dcard

許多網友一看照片瞬間笑翻，「笑死，這什麼鬼」、「看到實圖我笑噴」、「不小心笑出來哈哈」、「它只是個孩子R」、「是被縮小燈照到嗎？」、「笑瘋，也太好笑XDD，這個至少要放兩片吧」、「用聖女小蕃茄做的啦～」。一些網友則對此表示失望，「喔我的天，超級失望誒，差太多了吧」、「想像一個跟貝果一樣大的番茄」、「我三月買的，也是這樣ㄟ」、「本來很想買，看到這個直接滅火」。

此外，有網友疑惑遇到這類情形能否向麥當勞反應，「這種能反應給店員嗎？」、「原po要不要打回去反應一下」。留言處也引出麥當勞員工回應，「麥胞來回答，我們的sop就是一片，加片公司規定就是加錢。我也吃過公司的很多餐點，感覺只有沙拉製作者會認真挑選大片的番茄」、「麥胞報到，記得加一片要15元，但通常番茄都是滿大片的啦」。

麥當勞 漢堡 早餐 廣告

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