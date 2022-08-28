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妹子穿瑜珈褲「下面很明顯」遭阿伯猛瞧 網掀論戰：真的難看

聯合新聞網／ 綜合報導
近期運動健身風氣盛行，路上經常可見不少女生穿著貼身的瑜珈褲上街。圖／ingimage
近期運動健身風氣盛行，路上經常可見不少女生穿著貼身的瑜珈褲上街。圖／ingimage

近期運動健身風氣盛行，路上經常可見不少女生穿著貼身的瑜珈褲上街。然而，近日就有一名女網友PO文表示，好友很喜歡穿瑜珈褲出門，但是「下面的形狀很明顯」，許多男性、阿伯都會盯著下半身猛看，她好心提醒好友，沒想到對方竟回「妳不覺得很性感嗎？」讓原PO超傻眼，貼文掀起網友熱議。

原PO在《Dcard發文表示，這一、兩年很流行運動風的穿搭，走在路上隨處可見單車褲、瑜珈褲、運動內衣的穿搭，而她的閨蜜好友也是個熱愛運動風穿搭的女孩 ，但她從來不運動，「而且最愛穿短版衣服，然後配下半身緊爆的瑜珈褲，下面的形狀很明顯...」。

原PO提到，兩人一起逛街時，經常會有很多男性直接盯著閨蜜的下半身看，甚至有些阿伯會盯著「那個部位」目不轉睛。每當原PO發現眼神性騷擾時，都會提醒閨蜜小心一點或是遮一下，沒想到對方卻回「妳不覺得穿緊身瑜珈褲很性感嗎？雖然有人會盯著看，但妳不覺得看起來很sexy嗎？」原PO聽完腦袋一片空白，忍不住發問「瑜珈褲外穿真的很性感嗎？還是我太守舊了？」

貼文一出，立刻引來熱烈討論，網友紛紛回應「醜，看到穿瑜珈褲的，我都會想說為什麼要穿衛生褲出來」、「超醜欸，不懂為什麼要穿這樣出門」、「我也會一直看，但不是因為好看，心裡os怎麼有人會這樣穿，感覺好像泳褲」、「那個部位有一條線跑出來叫駱駝蹄，我覺得非常醜陋，真的不好看」、「一切都取決於臉和身材，但形狀很明顯的真的很尷尬」。

不過也有網友表示「挺性感的，路上看到我都多看幾眼」、「我覺得身材好的話很好看餒，如果下面形狀不會很明顯的話」、「身材超好的穿很好看，可是身材普通的穿出門真的不能看」、「她喜歡穿就好，那就是她的風格，是別人做出不禮貌的行為，為什麼是要求她要檢討自己」。

瑜珈 健身 Dcard

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