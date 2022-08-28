無妄之災！旅展「柬埔寨」攤位空蕩蕩 網驚：中午已人去樓空

現在一提到「柬埔寨」3個字，許多人都直接和詐騙劃上等號，就連想到柬埔寨旅遊都會提心吊膽，擔心是否一去不返，如今也影響到旅遊業。一名網友日前到高雄巨蛋去逛國際旅展，意外發現專門經營柬埔寨旅遊的旅行社攤位沒半個客人，甚至還有人PO出照片發現這個位置中午已經撤攤，引起眾人熱議。

柬埔寨近期因為詐騙案而備受全台關注，許多台灣人被騙到當地從事詐騙行為，甚至還傳出遭到毆打、性侵、活摘器官等駭人聽聞的慘事，事情鬧得沸沸揚揚，就連警方也都到機場舉牌提醒並阻止想搭機前往東南亞的台人，就怕這些人一去無法回國。

只不過這股風波延燒到旅遊業，有網友就在臉書「爆料公社」PO出照片，他日前到高雄巨蛋國際旅展參觀，卻發現專門經營柬埔寨旅遊的旅行社攤位前門可羅雀，讓他驚訝地說「這攤位都沒人」，甚至還有其他網友也拍到撤攤後空蕩蕩的畫面，讓人看了不勝唏噓。

照片一出引起不少討論，「紅燈危險地區，誰還敢去？」、「嚇死了吧」、「服務員生意差到在擦眼淚」、「這時間點旅行社還敢揪團去柬埔寨？」、「站裡頭的人，自己都覺得尷尬」、「現在都去賺錢了，誰還跟你花錢去旅遊喔」、「說不定警察還會在旁站崗」、「就算是真旅遊，電話一定會被打爆…如果親朋好友知道你去的話」、「這國家的觀光業大概在這次以後掛了，要想恢復很難了」；甚至有民眾去到現場發現空無一人，「中午12點已人去樓空」。

但也有網友替旅行社和柬埔寨抱不平，「無妄之災，參展要花很多錢的」、「旅行社超級無辜」、「以前吳哥窟很夯」、「吳哥窟不錯，可惜了」、「吳哥窟是很美的，真的是被華人弄到臭掉，不過歐美遊客不受影響」、「正當做生意的很慘」、「吳哥窟是很值得一看的，希望大家不要誤解柬埔寨」、「一些老鼠屎害慘整個地區的觀光產業」。