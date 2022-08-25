他嗆路人「超商ATM用太久」 網反酸：有限制時間？

超商提款機使用方便，許多人有存匯款業務時，會選擇就近的超商提款，但日前有位網友抱怨「麻煩有多筆帳務的人，去銀行使用提款機，不要佔用超商ATM」。沒想到貼文一出，反被眾多網友罵翻「ATM又沒限制使用時間」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，前面的男子在超商使用提款機超過20分鐘，抱怨「真的很扯，麻煩有多筆帳務需求的人，可以去銀行好嗎？後面一堆人急用ATM，都被佔用這麼久，不會不好意思嗎？」

不過貼文一出，原PO馬上被網友罵翻「每個人都有用的權利，為什麼前面的人要不好意思呢？你如果很急，看到他有多筆轉帳需求，可以換一間超商，就能夠快速處理」、「以7-11的密度，半小時你應該可以找到另外5家7-11」、「人家就是比你先來，你可以去申請家裏面放一台ATM」、「銀行如果前面的人弄很久，你不是也要等？」、「我覺得你也滿扯的，甘願在那邊等30分鐘抱怨，也不願換一間？還把人家公審，不會不好意思啊？」、「ATM什麼時候有限制時間了？」、「你管太多了吧」。