婚戒太貴重…她不捨戴遭友質疑「老公沒送？」 網轟：八股觀念

結婚時許多新人會選擇昂貴又具有紀念價值的婚戒，有些婚戒還會刻上彼此的名字或承諾等，象徵一對已婚夫妻宣稱他們的對彼此永恆的愛。

有一位人妻說她因為結婚鑽戒太貴重而不捨得配戴，竟遭到朋友誤解質疑「為什麼結婚老公連個戒指也沒有送？」網友傻眼笑道「多少人結婚了沒在戴婚戒，什麼時代了還有這種八股觀念」。

一名人妻在臉書社團「匿名公社」上發文，說他們結婚的時候，他老公有買卡地亞鑽戒當婚戒，但她覺得太貴重一直放在抽屜裡沒戴在手上，怕不小心遺失會造成遺憾，只有在特別有需要的場合才會戴上它，但不知情的親朋好友，卻因她手指空空而誤會，常常被詢問「為什麼結婚老公連個戒指也沒有送？」於是她不解上網求問「我這樣做有錯嗎？」

貼文曝光後也引起網友熱議，紛紛留言「干他屁事，他是嫉妒膩，誰說有婚戒一定要戴」、「蛤？我跟我老公都沒有戴啊，也不見得別人會認為老公沒買戒指給我，愛戴就戴關其他人屁事喔？」、「我也是重要場合才會戴婚戒」。

另外，也有網友分享自身經驗「有了嫩嬰後，我們夫妻都沒辦法戴婚戒了，很怕刮到小孩」、「如果是我，我也會收起來不戴，因為我的神經很大條常常會弄丟東西」、「曾經掉在外面，幸好有找回來，不然一個婚戒好幾萬」。

更有人不以為然的笑道「你管他人看法、想法。你自己舒適即可，無法封閉別人的嘴巴，日子是你們自己過的，而不是為了他人的閒言閒語而生活」、「為何要在意別人的眼光，我也沒有戴著鑽戒啊，我是一個不喜歡戴任何飾品的，要不要戴在於自己喜好方便與否，不是戴給別人看或是批評指教的，為何要活在別人的嘴裡」、「多少人結婚了沒在戴婚戒，什麼時代了還有這種八股觀念」。