快訊

凶嫌林信吾無情殺警後逃亡 網見「5行為」直呼：絕對要判死刑

平台大當機！ foodpanda無預警「餐廳全關閉」 網友崩潰不能下單

直播／疫情反轉上升！今本土+2萬6095例、增287例境外移入 16人病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婚戒太貴重…她不捨戴遭友質疑「老公沒送？」 網轟：八股觀念

聯合新聞網／ 綜合報導
婚戒象徵一對已婚夫妻宣稱他們的對彼此永恆的愛！圖／擷自ingimage
婚戒象徵一對已婚夫妻宣稱他們的對彼此永恆的愛！圖／擷自ingimage

結婚時許多新人會選擇昂貴又具有紀念價值的婚戒，有些婚戒還會刻上彼此的名字或承諾等，象徵一對已婚夫妻宣稱他們的對彼此永恆的愛。

有一位人妻說她因為結婚鑽戒太貴重而不捨得配戴，竟遭到朋友誤解質疑「為什麼結婚老公連個戒指也沒有送？」網友傻眼笑道「多少人結婚了沒在戴婚戒，什麼時代了還有這種八股觀念」。

一名人妻在臉書社團「匿名公社」上發文，說他們結婚的時候，他老公有買卡地亞鑽戒當婚戒，但她覺得太貴重一直放在抽屜裡沒戴在手上，怕不小心遺失會造成遺憾，只有在特別有需要的場合才會戴上它，但不知情的親朋好友，卻因她手指空空而誤會，常常被詢問「為什麼結婚老公連個戒指也沒有送？」於是她不解上網求問「我這樣做有錯嗎？」

貼文曝光後也引起網友熱議，紛紛留言「干他屁事，他是嫉妒膩，誰說有婚戒一定要戴」、「蛤？我跟我老公都沒有戴啊，也不見得別人會認為老公沒買戒指給我，愛戴就戴關其他人屁事喔？」、「我也是重要場合才會戴婚戒」。

另外，也有網友分享自身經驗「有了嫩嬰後，我們夫妻都沒辦法戴婚戒了，很怕刮到小孩」、「如果是我，我也會收起來不戴，因為我的神經很大條常常會弄丟東西」、「曾經掉在外面，幸好有找回來，不然一個婚戒好幾萬」。

更有人不以為然的笑道「你管他人看法、想法。你自己舒適即可，無法封閉別人的嘴巴，日子是你們自己過的，而不是為了他人的閒言閒語而生活」、「為何要在意別人的眼光，我也沒有戴著鑽戒啊，我是一個不喜歡戴任何飾品的，要不要戴在於自己喜好方便與否，不是戴給別人看或是批評指教的，為何要活在別人的嘴裡」、「多少人結婚了沒在戴婚戒，什麼時代了還有這種八股觀念」。

戒指 結婚

延伸閱讀

男友母幫添購同居用品…她被要求出一半 想拒絕卻挨罵「不要臉」

加空氣！自助加油油表照跳卻沒油流出 站長事後才告知機台壞掉

長輩住院窗戶被貼「長長的符咒」 他背秒發涼：待2天沒發現

盆栽斜放公寓5樓遮雨棚 網友痛批「自私風景」：是殺人兇器

相關新聞

凶嫌林信吾無情殺警後逃亡 網見「5行為」直呼：絕對要判死刑

昨（22）日台南兩名員警在追捕通緝犯時，意外遭到逃犯持刀攻擊，兩人皆不幸殉職，凶嫌林信吾今日凌晨在新竹落網。一名網友仔細分析凶嫌的犯案及逃亡路線，直呼「從種種犯案後行為來看都是腦袋清晰的有意為之，這人絕對要判死刑的吧！」

婚戒太貴重…她不捨戴遭友質疑「老公沒送？」 網轟：八股觀念

結婚時許多新人會選擇昂貴又具有紀念價值的婚戒，有些婚戒還會刻上彼此的名字或承諾等，象徵一對已婚夫妻宣稱他們的對彼此永恆的愛。

林信吾凌晨新竹落網 在地人叫好「不知城隍爺很靈驗？」

台南殺警案震驚全台，涉案逃亡的嫌犯林信吾也於23日凌晨4時36分左右，在新竹市區和欣客運車站下車時落網。許多新竹民眾得知嫌犯在當地出沒都相當驚訝，並留言表示「新竹城隍爺有保佑，新竹警方辛苦了」、「他不知道新竹市的城隍爺很靈驗嗎？」。

盆栽斜放公寓5樓遮雨棚 網友痛批「自私風景」：是殺人兇器

許多人喜歡在家中陽台種植花草，但如果沒有將盆栽固定在安全的位置，一旦掉落，可能會危害到路人。有民眾發現，某戶人家的屋外遮雨棚上，居然擺放了數個盆栽，且完全沒有任何防止掉落的裝置，網友們見到此景無不冷汗

林信吾是明德外役監逃犯 網查「通緝犯查詢平台」後怒：法務部出來面對

昨（22）日台南兩名員警在追捕通緝犯時，意外遭到逃犯持刀攻擊，兩人皆不幸殉職。然而，凶嫌林信吾今日凌晨已在新竹市落網，一查才發現是逃獄一周的受刑人，因此不少民眾怒轟「法務部給我出來面對！」

殺警凶嫌林信吾落網地點曝 網紅一看驚呼：在我家隔壁！

台南市殺警凶嫌林信吾今天（23日）凌晨4點36分於新竹市和欣客運站落網，警方從林嫌身上查獲一把警用手槍及18顆子彈，隨即依殺人罪將其逮捕，並帶回台南市政府警察局釐清案情。嫌犯被抓捕的消息一出讓許多民眾終於鬆了口氣，網紅鬼才阿水聽聞消息後卻捏出一把冷汗，原來凶嫌落網處就在他家隔壁，而且路程不到2分鐘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。