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加空氣！自助加油油表照跳卻沒油流出 站長事後才告知機台壞掉

聯合新聞網／ 綜合報導
自助加油油表照跳但卻沒油流出，站長事後才告知加油機台壞掉了。 圖／翻攝自爆料公社
自助加油油表照跳但卻沒油流出，站長事後才告知加油機台壞掉了。 圖／翻攝自爆料公社

日前有一位網友到龍潭中豐路上的「統一精工加油站」加油，因晚上沒有加油員值班，只好選擇自助加油，結果油表照跳但卻沒油流出，站長事後才告知加油機台壞掉，原PO想問的是「到底多少人，因為機台故障付了錢，加的卻是空氣？」

有位網友在臉書社團「爆料公社」上發文，說到加油站自助加油，他按照流程操作後開始加油，此時他覺得加油槍的聲音有點奇怪，跟平常不一樣，才發現加油槍根本沒有油流出，但油表卻還是一直飛快的在計價，就算他停止按壓加油槍，油表還是緩慢計價著，於是趕緊喊叫服務員來協助，才告訴他說加油機台壞掉了，但油表已計價到了210元。原PO想問「到底多少人，因為機台故障付了錢，加的卻是空氣？這個狀況多久了？修復之後有經過檢測合格嗎？還是店家說了算？也沒有人說明。」

原PO還說，當時後面又來了一台貨車，貨車員說他剛剛加了1000元，加油機的油表依舊亮燈，他就告訴那個貨車員說加油機台壞了，服務員也跟那個貨門員表明說會退錢，但是加油站的店長說「要等5-10個工作天！」，當下雖然覺得不舒服，但是也不想為難服務員，就只能留了聯絡方式跟金額及明細，接受了店長的方案。

原PO認為「大眾的財產也要有人把關吧？這樣沒有違反度量衡法、刑法侵占或詐欺嗎？加空氣也能計價，太不合理了吧！」雖然最後刷卡銀行有打電話給原PO，說款項已刷退了，但是原PO還是想要提醒各位鄉親，前往加油時要注意加的是油還是空氣？

貼文曝光後也引起網友熱議，紛紛留言，「好誇張」、「連加油站也開始詐騙了」、「應報警處理，告上消基會」、「壞了應該要貼故障吧！？」、「明知故障仍無作為，讓不知道的消費者繼續受騙上當，這種行為很可恥，從今以後，拒絕到這裡加油了」、「我覺得當下應該報警備案他們比較會積極處理」、「他們沒立刻將油槍貼故障，表示是知到加油槍已壞，應該當時就報警，後續處理起來比較單純。」

也有熟客網友表示「我常常到這家，有遇過類似情形，當下就覺得很奇怪..」、「我絕不到加盟站加油！我只到直營店」、「我都是人工加，沒這問題~」、「說不定人工的偷更兇」。

爆料公社 加油站 消基會

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