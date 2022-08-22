他見手寫價目表驚呆「水餃1顆2.5元」 老饕曝：本來更便宜

物價居高不下，不過有些地區仍然有便宜又好吃的美食。一名網友去台南遊玩，在飯店旁邊發現一家小吃攤，看到價目表後他相當吃驚，菜單的價格相當便宜，韭菜水餃每顆居然只要2.5元、乾麵大碗也只要35元、餛飩當每碗只要15元，令他不禁直呼，「有夠佛心的店家」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他去台南遊玩，在飯店旁發現一家相當佛心的小吃攤，他看到價目表時不禁直呼，「驚呆了」，紅色的手寫價目表上寫著，乾麵、米粉和大條麵小碗30元、大碗35元，韭菜水餃每粒2.5元、高麗菜水餃每粒3元、餛飩麵小碗35元、大碗40元，餛飩湯、貢丸湯和蛋花湯每碗都是15元、米血小碗15元、大碗30元，海帶和豆乾3個10元，甜不辣和滷蛋每粒８元、2粒15元，價格相當便宜，吸引不4000多名網友按讚及討論。

網友紛紛表示，「好便宜啊！」、「我家對面，從小吃到大」、「有『佛』快拜」、「那個水餃太便宜了啦」、「可以不要在報了嗎？我都沒辦法吃到了啊…」、「不要再報了，平日都很難排了」、「好了不要在報了，吃個麵都要等好久好久」。

有網友則表示，這個價目表是漲價過的價格，「他們家本來還更便宜」、「里長麵店 真的便宜，原本更便宜呢」、「之前湯一碗10元，現在已調漲了」、「有漲過價了還是很便宜」、「這還是剛漲價後的價錢，之前更便宜真的是佛心店家」。

有網友稱讚，價目表的字相當漂亮，「我也好想要字這麼漂亮」、「這個字工整到像是印刷的，太厲害了」、「『每』的第一撇筆觸都不一樣，執筆的太強了，字真好看」、「字比價格美」、「不說還以為是廟裡的感謝狀」、「這沒看字，我以為是哪間廟張貼的信徒捐贈香油錢公告」、「這書法很可以呀！」、「老闆賣的不是麵，他只是想展示他的書法能力」。

不過，有網友認為，「真的是吃粗飽的，如果要追求美味的話建議還是別來，把排隊的時間用來找其他店家會比較實在」、「特色就是便宜而已，整體非常普通…」。