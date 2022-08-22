台南圓環太多是交通毒瘤？ 當地人平反：這是台南特色啊！

城市的交通規劃對該地是否移居有關鍵作用，近日PTT上有大票網友針對台中、台南哪個城市更移居發表看法，其中台南的交通混亂被許多人點名是台南敗北的致命傷，尤其圓環太多更是為人詬病，不過一位台南民眾見狀立即發文反駁，直指這是台南獨一無二的人文特色。

一位台南民眾鑑於近來PTT上有不少網友抱怨台南交通混亂，決定發文為台南平反。他針對最多人抱怨的「上下班時間塞車」、「假日市區塞車」、「台南市區道路狹小」和「圓環太多」這4點進行回應，

首先是塞車問題，他認為全台上下班時間都會塞車，相比台北、新竹、台中等地，台南已經算很暢通了。假日市區容易塞車則與觀光客太多有關，若往郊外走其實很少塞車，他更建議，「台南走86接國三可以去很多地區玩，到南橫、去玉井吃個冰、或是去海邊玩都很近」。

他接著反駁，有人說台南市區道路小造成車速緩慢，但他認為台南市區很小，即使遇到緊急送醫，每間醫院也都不遠。至於圓環太多這點，他更表示這是台南獨有的地景，「這是台南特色啊！全部古蹟城門打掉，這就不是台南了！」

部分網友對此篇文章表示認同，「台南舊市區的居民的生活習慣的確用不到國道」、「去中西區近百年老店刻印章，阿嬤級闆娘居然能跟我這陌生人聊天半小時，台南要從人文面去體會才知價值」、「教育 、人文才是重點」。

但其餘網友仍認為台南的城市規劃的確有待改善，「交通、廟會、城市街廓感就是有差，你講這些大家都知道，但巷弄就是一堆」、「台南市區離高速公路太遠又塞，有一種把自己鎖在裡面的感覺」、「台南有人情味，但時間好像不值錢」、「主要是舊區域也沒啥人行道，然後違停、騎樓占用很糟」。

更有網友進一步分析圓環利弊，點出圓環在早期車流少時確實可以舒緩同方向車流，但實際上負荷能力並沒有比一般路口高出多少，加上台南的圓環又集中在舊城區，一般路口車多頂多車速減緩，而圓環一但超出負荷則會直接造成車流癱瘓。此外，台南的圓環還有劃分汽車機車道、設紅綠燈、機車紅燈可以右轉等設計，對當地居民和觀光客都相當混亂。