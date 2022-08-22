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他遊太魯閣被猴子盯上 滾燙泡麵灑大腿「冒大片水泡」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾端著泡麵從超商出來時，被猴子襲擊導致腿部燙傷。 圖擷自Facebook
一位民眾端著泡麵從超商出來時，被猴子襲擊導致腿部燙傷。 圖擷自Facebook

近日一位民眾在花蓮太魯閣國家公園內的超商用餐時突遭猴子搶食，嚇得他把手中滾燙的泡麵翻倒，造成腿部燙傷且長出大片水泡。網友們見狀紛紛驚呼這隻猴子堪比強盜，更勸導大眾千萬不要餵食野生猴子，以免養成牠們搶食的壞習慣。

「在中橫故事館（位在花蓮太魯閣國家公園內的天祥遊憩區）的小七，食物絕對不能讓猴子看到！」一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文呼籲，並曬出一張燙傷照，表示他被猴子盯上時，手中正端著一碗熱騰騰的泡麵，完全不知道猴子已躲在暗處伺機而動，在一點心理準備都沒有的情況下被襲擊，驚嚇之中不慎將手上的泡麵翻灑，才導致腿部被燙出大片水泡。

該網友曬出自己腿部燙傷起水泡的照片。圖擷自Facebook
該網友曬出自己腿部燙傷起水泡的照片。圖擷自Facebook

網友們看到照片中的傷勢也相當吃驚，「太嚴重了，好好照護」、「超痛的啦！祝早日康復」、「好可怕，現在夏天，傷口要顧好，不然很容易發炎欸」、「天啊～猴子再不管不行了陽明山也是一大堆」、「這猴子是強盜嗎？」、「聽說太魯閣的猴子很兇...好像是真的」。

另有網友指出猴子搶食的習慣與人類經常餵食有關，「所以動物都不要餵食，一堆餵食癖的共業造成的」、「這就是被餵食癖餵壞的獼猴啊，都不怕人，直接用搶的」、「第一去沒有看到猴子，第二次去就看到好幾個遊客主動拿東西給猴子吃，一旁工作人員在勸導也不理會，被人類寵壞了才會搶食」。

猴子 超商 泡麵

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