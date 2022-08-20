高中屁孩搭公車只投5元 被司機嗆「報警」腦羞卻只再補2元

搭乘公車可選擇投幣或刷卡付費，一名公車司機近日遇到一名心存僥倖的高中生搭車，該名學生上車後只丟了5元銅板就離開，司機立刻大聲說「你要我報警嗎？」學生竟惱羞成怒，又往錢筒內丟了2枚1元硬幣，讓他痛批「別把公車司機當白痴耍」。

一名公車司機在臉書社團爆怨公社發文表示，他近日載到一名高中生，該名學生一上車只丟了一枚5元硬幣，他便大聲的說「你投5元是要我報警嗎？」學生又走來前面，並往錢筒內丟了2枚1元硬幣，態度相當不悅，他再度大聲嗆「全票是20元喔！」

公車司機抱怨高中生搭車只投5元。圖／取自 臉書

該名網友表示，「真的不要當公車司機就開車的而已，感覺笨笨的一樣，把我們當白痴耍，就算聽不出來投多少，錢箱是透明的也可以用眼睛看，如果今天他不理會我硬要在那邊僥倖，我真的會請警察叔叔來帶他回去做筆錄」。

其他網友則紛紛留言「沒錢就溜滑板回家啊，蹭什麼公車」、「小小年紀不學好」、「這種人直接報警處理」、「還好他阿爸阿母沒跟著，不然他們會說要去投訴你態度不好欺負小孩」、「這種就是欠教訓」、「這麼小就知道偷雞摸狗」。

還有網友留言「我鄰居也是開公車開10年，今年離職了，他說壓力很大，也遇過這種情況，結果對方還客訴客運說他態度差」、「這陣子怎越來越多故意投少錢想蒙混過去的，之前不是也有公車司機爆料，也是年紀很小或學生穿的趴哩趴哩要去逛街的，結果搭個公車想用這招騙過去的」。