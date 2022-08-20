吃麵線咬到硬物…吐出一看竟是菸頭！店家不認還辯：是花枝

噁！一名網友近日早餐買了蚵仔大腸麵線，吃兩口發現嘴裡咬到硬硬的食材，吐出來一看發現竟然是「菸頭」，他將菸頭拿回去給店家看，店家卻說那是「花枝」，兩人稍微爭執後，店家才又裝了一碗新的麵線給他，但仍是同一鍋煮出來的麵線，讓他直呼作嘔。

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他今（20）日上午買了蚵仔大腸麵線當作早餐，吃了兩口發現嘴裡的食材很硬，還有一點點菸味，吐出來一看直覺像是菸頭，用手撕開後確定是菸頭。

該網友立刻拿著菸頭折返回去店內，並給店家看，想不到店家卻辯稱那是「花枝」，還說「怎麼會有菸頭？」該網友回應「我沒有抽菸」，店家才再裝一碗新的麵線給他，但他表示，「拜託這一碗還是同一鍋啊，做吃的衛生差到極點，現在嘴裡還有淡淡的焦油味，覺得非常的噁心」。

網友吃麵線吃到菸頭。圖／取自 臉書

其他網友紛紛留言「這家在我附近，對面就7-11....是老闆娘吧！常看她在抽菸啊！」、「我吃香煙，你吃香煙底料」、「可能是新做法，煙燻蚵仔麵線」、「我家附近耶！還好這一兩年都沒去吃過」、「肺部纖維化的花枝」。

還有網友留言「我小時候吃到熱炒店外帶的，皮蛋是有切開加醬料的....吃好幾口後發現有菸頭，從此就不大愛吃皮蛋了」、「我以為店家會退那一碗錢，結果是送一碗麵線」。

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