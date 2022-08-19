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搭台鐵遇講電話超大聲阿姨 女乘客一招讓對方臉超冏

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友搭乘火車時，遇到一名阿姨講電話超大聲，讓她忍不住發送簡訊到台鐵客服請列車長處理。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
一名女網友搭乘火車時，遇到一名阿姨講電話超大聲，讓她忍不住發送簡訊到台鐵客服請列車長處理。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片

不少人都知道在公共場所中盡量能輕聲細語，尤其是在大眾交通工具上，更是不要聊天或講電話太大聲，以免干擾到其他乘客。一名女網友搭火車時遇到一位阿姨很大聲地講電話，讓她不堪其擾，於是出絕招發送簡訊請列車長處理，而列車長出現後處理的方式也讓眾人直呼「超療癒」。

原PO在《Dcard貼文表示，她搭台鐵時遇到一名阿姨大聲講電話，而且還不停走動，嚴重影響到其他乘客的安寧，於是她發送簡訊到台鐵客服去投訴，簡訊內容表明車種、車次、班次，車廂以及大媽乘客的座位，還有投訴內容，5分鐘後列車長就出現了。

列車長來到原PO搭乘的車廂後，快速地走到那名阿姨的位子旁邊，接著用很大聲、聽起來很不爽的口氣說「講話小聲一點可以嗎？」，被這麼一吼，阿姨愣住並且沉默，而原PO聽了則是竊笑不已。她建議民眾可以記下台鐵客服聯繫方式，手機直接撥打：02-2191-0096，傳簡訊、聽障人士服務專線：0921-765-125；另外還有高鐵客服，手機申訴→高鐵線上申訴客服，客服專線：02-4066-3000

貼文引起眾人熱烈討論，「看了心情也美麗了起來」、「好舒壓的感覺」、「用客客氣氣的語氣勸導，搞不好還會被大媽反嘴。車長超帥的啦」、「竟然可以這樣嗎？以前遇過一個講手機很大聲的，而且講超久真的很痛苦」、「請問捷運有嗎？捷運也是一堆白目聲音開得很大聲或者講話很大聲」、「之前也遇過相同問題，解決方式也一樣，唯獨不一樣的是，阿姨還是非常大聲，後來車長直接用廣播的」。

Dcard 台鐵

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